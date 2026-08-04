Ter, 04 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça04/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
GASTRONOMIA

ChurrasCarva: edição vai reunir chefs de diversas partes do Brasil em outubro

Evento acontece no dia 3 de outubro na cobertura do edifício-garagem B4 do Shopping Recife

Reportar Erro
Edição do ChurrasCarva será no dia 3 de outubro no Shopping RecifeEdição do ChurrasCarva será no dia 3 de outubro no Shopping Recife - Foto: Shopping Recife/Divulgação

Com o churrasco como protagonista e boa música para acompanhar, mais de vinte chefs de diversas partes do País participam da edição do ChurrasCarva, marcada para acontecer no próximo dia 3 de outubro na cobertura do edifício-garagem do Shopping Recife.

Tradicional no calendário da gastronomia e entretenimento da cidade, o evento oferece open food e open bar com carnes na brasa comandadas por nomes especialistas no assunto.

 

Leia também

• A chef de cozinha Claudia Luna se despede do restaurante Seu Luna

• Graciela é o novo restaurante do Grupo Don Julio, em Nova York; conheça

• Restaurante Ponte Nova celebra 22 anos com encontro de chefs amigos; confira

O primeiro lote da farra do churrasco e da música está disponível via Sympla com valores a partir de R$ 340. Há também ingresso infantil a partir de R$ 250.

SERVIÇO
ChurrasCarva, com 24 chefs brasileiros
Com open bar e open food
Quando: Sábado, 3 de outubro, a partir das 13h
Onde: Cobertura do Edifício-Garagem do Shopping Recife (B4)
A partir de 250 (ingresso infantil), via Sympla
Informações: @carvalheira

 


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter