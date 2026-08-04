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GASTRONOMIA ChurrasCarva: edição vai reunir chefs de diversas partes do Brasil em outubro Evento acontece no dia 3 de outubro na cobertura do edifício-garagem B4 do Shopping Recife

Com o churrasco como protagonista e boa música para acompanhar, mais de vinte chefs de diversas partes do País participam da edição do ChurrasCarva, marcada para acontecer no próximo dia 3 de outubro na cobertura do edifício-garagem do Shopping Recife.



Tradicional no calendário da gastronomia e entretenimento da cidade, o evento oferece open food e open bar com carnes na brasa comandadas por nomes especialistas no assunto.





O primeiro lote da farra do churrasco e da música está disponível via Sympla com valores a partir de R$ 340. Há também ingresso infantil a partir de R$ 250.



SERVIÇO

ChurrasCarva, com 24 chefs brasileiros

Com open bar e open food

Quando: Sábado, 3 de outubro, a partir das 13h

Onde: Cobertura do Edifício-Garagem do Shopping Recife (B4)

A partir de 250 (ingresso infantil), via Sympla

Informações: @carvalheira





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