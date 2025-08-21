ChurrasCarva divulga a lista dos chefs que participarão do evento em setembro; confira
Nomes como Paula Labaki e Miau Caudas formam o elenco dedicado à preparação de carnes nobres
Música, churrasco e bebida farão parte da nova edição do ChurrasCarva, que acontecerá no próximo dia 20 de setembro, na cobertura do edifício gaaragem do Shopping Recife, na Zona Sul da cidade.
O evento, conhecido por reunir chefs de todo o Brasil que entendem do preparo de carnes especiais, promete repetir o casting que envolve shows ao vivo e preparos gastronômicos. Nomes como Paula Labaki, Andreza Luisa, Priscila Deus e Miau Caldas estão confirmados.
O tradicional fogo de chão, churrasco de parrila, hambúrgues, ostras e pirarucu amazônico estão entre as opções culinárias. Vale lembrar que a festa opera no esquema de open bar e open food.
No palco estarão a banda MacFly, Parachutes, Downtown Band, No Money For Cash e Dj DaMata.
Chefs confirmados:
1. Paula Labaki
2. Andreza Luisa
3. Marcel Gholmieh
4. Diego Belda
5. Julia Carvalho
6. Bel Picuí
7. Caribé
8. JP Abreu
9. Chef Miau Caldas
10. Rapha Vasconcellos
11. Bruno BBQ
12. Borracha
13. Adriano Pedro
14. Arthur Fumis
15. Renan Tbc
16. Carol Armenio
17. Chef Priscila Deus
18. Karyna Maranhão
19. Armando Pugliesi
20. Pedro Picanha
21. Roger Filho
22. Roberto Cavalcanti BBQ
23. Fuss Fabiano
Atrações musicais:
MacFly
Parachutes
Downtown Band
No Money For Cash
Dj DaMata
*Com informações da assessoria de imprensa!