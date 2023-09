A- A+

CHURRASCO ChurrasCarva reúne mais de 20 chefes-churrasqueiros de todo o Brasil no Shopping Recife Evento ocorre no dia 30 de setembro, em esquema open food e open bar

A quarta edição do ChurrasCarva está prevista para o dia 30 de setembro, a partir das 13h. O evento de churrasco ocupará uma área de 3.400 m², na cobertura do Edifício-Garagem do Shopping Recife, com um total de cinco toneladas de carnes e acompanhamentos, além de mais de 20 chefes-churrasqueiros de todo o País.

O ChurrasCarva promete reunir os principais mestres do churrasco no Brasil, cada um trazendo a sua especialidade sob a brasa. Estão confirmados nomes como Júlia Carvalho, Edvaldo Caribé, Bruno BBQ, Karla Cruz, Fabiano Fussiger, Marcus Santos, Priscila Deus e Mário Portella.

Cada chef vai apresentar uma combinação diferente de proteína e acompanhamento, trabalhando variados cortes de carnes premium sob as diferentes técnicas de churrasco, como assado, parrilla, varal, smoked e fogo de chão. Uma novidade no cardápio é o repertório de peixes amazônicos preparados pelo chef paraense Edvaldo Caribé.



O evento ocorre esquema open food e open bar, com shows ao vivo das bandas Parachutes, No Money For Cash, Mac Fly , DJ Damata. O espaço escolhido tem a capacidade de receber um público de até 2,5 mil pessoas.



Serviço:

ChurrasCarva

30 de setembro, às 13h

Na Cobertura do Edifício Garagem (B4) do Shopping Recife

Ingressos à venda no Sympla

Veja também

Gastronomia Ponte Nova comemora aniversário de 19 anos com menu assinado por convidados