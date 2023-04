Churrasco de peixe na Semana Santa é dica para o feriado cristão

A- A+

Um dos principais rituais culturais que envolvem a Semana Santa é o preparo de receitas à base de peixe - além da exclusão de qualquer outro tipo de carne.

Em Pernambuco especificamente, há ainda receitas e ingredientes típicos da época, que integram a mesa do feriado cristão. É o caso do bredo e do leite de coco.

Se por acaso você pretende variar a utilização de pescados, saindo das cocções com caldo, muito comuns, uma dica é fazer churrasco de peixe.

Churrasqueiro profissional, Cássio Cruz dá várias orientações sobre os melhores tipos de pescado para ir à grelha e como temperar do jeito certo.

“A grelha também pode receber peixes. Aliás, com um bom tempero, com tempo de cocção e assamento, levar à mesa um prato bem assado, simplesmente resultará em um certo gostinho de quero mais dos convidados familiares e amigos”, comenta, animado.

Os melhores peixes para a grelha



Salmão - Atualmente, um dos peixes mais caros para compra, mas também um xodó do brasileiro, ocupa o topo da lista de melhor performance ao virar churrasco.



“Uma opção marcante pelo sabor e avaliada como extremamente saudável, devido à concentração de ômega 3, gordura que faz bem ao coração”, destaca Cássio.



Suas preparações combinam com molhos brancos tradicionais ou cítricos, à base de frutas, e com acompanhamentos como batata, diferentes tipos de arroz e, principalmente, saladas.

Linguado - É um peixe delicado com postas bem finas. Também é fonte de ômega 3, além de concentrar minerais como o zinco e o ferro em sua composição. O especialista que indica servi-lo com molhos preparados com frutas como o mirtillo ou uva.

Tilápia - Um dos peixes mais populares do País. “Muitos a conhecem como saint peter, sendo característica marcante sua carne firme e rosada. Seu aroma quando feito na grelha ganha um realce especial”, destaca o especialista.

Bacalhau - É o peixe que simboliza a Páscoa em vários lugares do mundo. “O bacalhau exige uma técnica de preparo impecável para que seja bem aproveitado”, orienta.

Abadejo - Se assemelha ao bacalhau, por contar com postas altas, sabor e cheiro bastante marcantes. “As receitas de abadejo levam ingredientes e temperos suaves em seu acompanhamento”, destaca Cruz, que sugere o peixe servido com farofa temperada e generosos pedaços de batata.

Atum - Caracteriza-se por ser uma carne firme, com coloração escura. “Ao contrário do imaginado por muitos, trata-se de um peixe fácil de preparar na grelha”, frisa. O peixe acompanha bem saladas, pães e legumes refogados.

Pintado - É caracterizado por uma coloração externa mais escura e conta com posta mais clara, suave e saborosa do mercado. “Esse peixe se destaca por não possuir espinhos, sendo um dos mais buscados pelos consumidores”, finaliza o churrasqueiro.

