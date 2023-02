A- A+

HARMONIZAÇÃO Churrasco: veja dicas de cervejas para harmonizar com carnes e acompanhamentos O mestre cervejeiro Alexandre Vaz indica qual tipo da bebida combina melhor com cada prato

Nada melhor para reunir a família e os amigos no verão do que um bom churrasco. Para melhorar, é só servir junto uma cerveja bem gelada. Com tantas variações da bebida disponíveis no mercado, no entanto, a dúvida surge na hora de escolher.

Saber harmonizar o estilo de cerveja certo de acordo com a carne ou acompanhamento pode melhorar a experiência gastronômica, ressaltando o sabor da comida. Para ajudar, o mestre cervejeiro Alexandre Vaz indica quais as melhores opções para cada prato. Confira as dicas:

Picanha

Uma das carnes mais valorizadas em um churrasco, a picanha tem um sabor inconfundível e bastante marcante. Sua capa de gordura deixa a carne ainda mais suculenta. A cerveja India Pale Ale é a mais indicada para ser consumida com a peça. Complexa e amarga, ela é capaz de limpar o paladar, o que deixa a experiência de saborear a picanha ainda mais interessante.



Cupim

Também bastante popular nos churrascos, o cupim é uma carne gordurosa, mas que possui bastante fibra. A dica é beber cervejas do estilo Porter, que possuem aroma com notas de chocolate, creme e café bem evidentes. A harmonização, nesse caso, é por conta do contraste, ou seja, o salgado da carne com o doce da cerveja.

Frangos e carnes brancas magras

Quando é assada na brasa, a carne branca acaba ganhando notas diferenciadas. Já que se trata de um prato leve, o ideal é que o sabor da cerveja não se sobreponha ao da carne. Por isso, o estilo de cerveja mais indicado nesse caso é o Pilsen, que costuma ser leve, refrescante e bastante suave.

Queijo coalho

Nordestino de verdade, vegetariano ou não, não dispensa um queijo coalho assado na brasa. Ele harmoniza muito bem com a Weiss, uma cerveja de trigo com amargor bem suave, praticamente inexistente. Bem condimentada também no aroma, ela apresenta notas de cravo e banana bem pronunciadas. Sua alta carbonatação ativa e estimula as papilas gustativas da língua, acentuando o sabor do queijo. Essa bebida também tem o poder de cortar a gordura do queijo, preparando a boca para os próximos sabores.

Linguiça

Outra presença garantida nos churrascos é a linguiça suína. Nesse caso, a cerveja mais indicada é a Pale Ale, que, por ser medianamente encorpada e de baixo amargor, ajuda a quebrar a textura gordurosa. Ela é feita com maltes especiais, que trazem um aroma maltado, remetendo a cereais e caramelo.

Pão de alho

Um complemento muito comum à carne é o pão de alho, produzido com uma mistura de alho e azeite, ou manteiga. Ele combina com a Pilsen Puro Malte, uma cerveja leve e refrescante com 100% malte de cevada e amargor bem suave, que vai conservar o sabor do alimento sem interferir no sabor.

Veja também

CARNAVAL 2023 Poke cura ressaca: aprenda a fazer para repor energias gastas no Carnaval