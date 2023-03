A- A+

AMIGOS DO FOGO Churrasqueiros têm encontro marcado no Jardim Gastrô, no Shopping Recife Evento, que traz especialistas da cena churrasqueira, também promove apresentações musicais comandadas por mulheres

Fãs de uma (boa) comida na brasa podem chegar neste fim de semana, sexta-feira (24), sábado (25) e no domingo (26) no Jardim Gastrô - espaço localizado no Shopping Recife, Zona Sul da cidade. Por lá, chefs churrasqueiros prometem pratos especiais e variados, dentro da gastronomia do churrasco.



Em sua primeira edição, o evento, nominado "Amigos do Fogo", vai levar quatro chefs especialistas em churrasco. O chef Tibério Macedo, do Box, vai apresentar o sanduíche de porcehtta. Já o chef Boni Panella chega com trio de porco assado no fogo de chão, varal de costela bovina e frango e tortilha de frango.









Do Dama de Ferro, Marcelo Coelho destaca os pratos Brisket, Pork Rib, Chicken Lollipop e acompanhamento de molho especial, além de batata frita. E Bruno BBQ completa o quarteto com Fraldinha Red e Ancho, em sua já conhecida Parrilla.



Além dos pratos já citados, um cardápio amplo também estará disponível, sob o comando, entre outros, do chef César Santos, do Oficina do Sabor. Wine Bar e espaço de cervejas também integram as opções.



Som Delas

O encontro "Amigos do Fogo" também vai promover apresentações musicais comandadas por mulheres, em celebração ao mês de março, dedicado a elas.



No palco montado no espaço, Catarina Rosa, Kelly Oliveira e Erica Natuza são atrações. E a exposição "Recife por Elas" também integra a programação. Composta por imagens da capital pernambucana, a mostra é assinada pelas lentes de cinco fotógrafas locais: Andréa Rego Barros, Alcione Ferreira, Ana Leal, Hélia Scheppa e Priscila Buhr.

Serviço

"Amigos do Fogo", com especialistas na gastronomia churrasqueira



Quando: sexta (24), sábado (25) e domingo (26)

Onde: Jardim Gastrô (Shoping Recife, Boa Viagem)



Das 16h às 23h (sexta e sábado) e das 16h às 22h (domingo)

Acesso gratuito





