Circuito de Comidas Gigantes é atração tradicional em Caruaru; conheça os pratos

A essa época, não se fala em outra coisa a não ser São João e comida de milho. Afinal, junho carrega a marca de receber os festejos mais tradicionais da Região Nordeste, sendo caruaru o epicentro das festas da época no estado de Pernambuco.

E além dos shows nos vários polos espalhados pela cidade do Agreste, uma das atrações mais curiosas é o Circuito de Comidas Gigantes, que é realizado há nada menos que 20 anos.

Já no dia 9 de junho (sexta), o destaque é o Maior Pé de Moleque do Mundo da Dona Maria do Bolo.



Já no dia 11 de junho (domingo), é a vez do tradiconalíssimo Cuscuz Gigante do seu José Augusto; enquanto que no dia 17 de junho é chegada a hora do Bolo de Rolo Gigante da Dona Alda. A ação de comidas gigantes é patrocinada pela empresa Primor.



