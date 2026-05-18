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CIRCUITO DO CAFÉ Circuito do Café, no RioMar Recife, oferece combos especiais com a bebida, entre 20 e 24 de maio Estabelecimentos do shopping na Zona Sul vendem combinações a partir de R$ 13,95

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No mês em que se comemora o Dia Internacional do Café (24/05), o shopping RioMar, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, realiza o Circuito do Café, entre os dias 20 e 24 de maio, com operações do mall oferecendo combos da bebida em variadas versões com comidinhas a preços a partir de R$ 13,95.

Ainda de acordo com a assessoria do shopping, a 9ª edição ainda oferecerá workshow gratuito, no dia de abertura do festival, com o carismático barista Romoaldo de Souza.

Romoaldo vai compartilhar as suas experiências pelo mundo do café e dará dicas para quem quer conhecer mais o universo do café. O bate-papo acontece às 19h na Praça de Alimentação, no Piso L3.

Confira os combos das cafeterias participantes da 9ª edição do Circuito do Café RioMar:

Bacio di Latte (Piso L1) - Espresso simples + 20g de gelatto (à escolha do cliente) e opção com leite

Borelli (Piso L1) - Café duplo, porção de 20g de gelato e copinho de água com gás

Borsoi (Piso Térreo) - Toast carne de sol com queijo coalho no brioche, minicup de queijo com frutas do bosque e café filtrado

Cacau Show (Piso L1) - Cappuccino com canela + sanduíche kids peito de peru

Café do Mercado (Piso L1) - Café coado + pão do mercado

Café KM (Piso Térreo) - Tapioca, espresso e bolo de cenoura e banana

Cake & Bake (Piso L2) - Cappuccino + coxinha (sabores disponíveis: frango cremoso, cupim ao vinho e carne seca)

Cássia Pereira (Piso L2) - Café + bolo de noiva pernambucano

Dalena (Piso L2) - Espresso + bolo de noiva pernambucano

Delta (Piso L1) - Cappuccino médio nos sabores crocante, paçoca ou delta + coxinha de frango com Catupiry com massa de batata ao forno

Donna Brigadeiro (Piso L2) - Cappuccino grande + minibolo (bem casado, chocolate branco, brigadeiro e red velvet)

Ganache (Piso L2) - Torta doce de leite com sequilho + espresso pequeno

GoldKo (Piso Térreo) - Espresso e mousse de chocolate tradicional ou vegano

Grão Espresso (Piso Térreo) - Cafe latte duplo com borda de Nutella e pistache + pão de queijo

Greenmix (Piso L2) - Super fit de frango + café V60

Havanna (Piso L2) - Duas medialunas (acompanha porção de manteiga e doce de leite) + cappuccino Havanna médio

Kopenhagen (Piso L2) - Café espresso + unidade de pão de queijo

Mc Café (Piso Térreo) - Croissant de chocolate + café premium de 200ml

Mutatto (Piso L2) - Bolo parmesão com doce de leite + café filtrado mocca

São Braz (Piso L1) - Bolo de banana + espresso pequeno

Sweets (Piso L3) - Fatia de torta bem casado com morango, minicoxinha, espresso e um copo de 300ml de refrigerante

The Brownie Bakery (Piso L2) - Cappuccino + brownie + porção de pão de queijo

The Coffeetown (Piso L2) - Cappuccino italiano grande, brigadeiro diet e 1/4 de waffle cheese (4 opções - tradicional com goiaba ou manteiga, queijo e presunto, carne de sol com queijo coalho e frango com cream cheese e bacon)

Mais informações sobre o Circuito do Café no RioMar Shopping aqui





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