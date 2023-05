A- A+

CAFÉ Circuito do Café RioMar chega à sexta edição; saiba quais são as cafeterias participantes Evento acontece entre sábado (20) até sexta-feira (26) e conta com a participação de 18 cafeterias

A 6ª edição do "Circuito do Café RioMar" tem início neste sábado, dia 20 de maio, com a participação de 18 cafeterias localizadas em todos os pisos do Shopping RioMar Recife. O Brasil ocupa o segundo lugar do mundo como consumidor da bebida, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), e com o objetivo de celebrar o grão torrado, o festival segue até 26 de maio.

As cafeterias participantes prepararam um menu específico que será ofertado durante o evento, envolvendo a combinação da bebida com pratos clássicos, como tapiocas e bolos, assim como opções mais sofisticadas, como uma variedade de queijos.

Palestra

Ainda dentro da programação do circuito, o jornalista e especialista em café Romoaldo de Souza fará uma palestra no dia 24 de maio. O bate papo vai acontecer às 19h, na Praça de Alimentação, no Piso L3, com acesso gratuito. O especialista vai falar sobre o tema e dar dicas para quem quer conhecer mais sobre o universo de consumo e preparo do café.

Confira restaurantes participantes:

Campo da serra

1 - mix de queijos com café filtrado no método V60 (sabores: requeijão de corte /queijo gruyere /queijo morbier /queijo reblochon) - R$ 24,90

Café KM

1- trio maravilhoso (1 expresso + 1 mini bolo + 1 mini tapioca rendada) - R$ 25,90

Grão Espresso

1 - bolo fatia cenoura + 1 café duplo + 1 pão queijo - R$ 29,50

2 - 1 capuccino gelado + 1 sandubinha - R$ 23,50

Cacau Show

1- combo 3 pães de queijo - brinde 1 expresso de 50ml - R$ 9,90

2- waffle belga em tiras - brinde 1 expresso de 50ml - R$ 18,90

Café do Mercado

1- pão delícia + café expresso G ou espumone G - R$ 28

2- fatia de torta + coxinha + refrigerante - R$ 35

Café São Braz

1 - bolo de tapioca + expresso pequeno - R$ 22,10

Delta

1 - combo bolinho + expresso - R$ 19,90

MR. Black

1 - na compra de um blackccino 300ml, o segundo tem 50% de desconto 300ml - R$ 26,95

2 - cappuccino cremoso + pão de queijo - R$ 16,90

Biscoitê

1 - café expresso pequeno + pão de queijo parmesão - R$ 14,90

Coffeetown-the a.coffee and cake,co

1 - capuccino italiano + fatia de red velvet + meia porção de pão de queijo - R$ 36,90

Cake & Bake

1 - pão de queijo especial (unid) + café expresso - R$ 13

Dalena

1 - bolo pequeno de laranja + 1 expresso - R$ 14,70

Havanna

1 - café expresso 50ml + torta havanna ddl (fatia) - R$ 27,54

Kopenhagen

1 - expresso 50ml + bombom soul good 20g - R$ 14,15

2 - expresso 50ml + mini alfajor 25g - R$ 16,15

3 - expresso 50ml + mini tablete 70% 20g - R$ 15,15

4 - expresso 50ml-melt caramelo 30g - R$ 17,15

Mutatto Cafés

1 - combo croissant de queijo do reino + capuccino italiano - R$ 29,90

The Brownie Bakery

1 - um capuccino + um brownie tradicional + uma porção de pão de queijo - R$ 30

Freddo

1 - café suspiro latte - R$ 16,50

2 - café cookie latte - R$ 16,50

3 - café crumble latte - R$ 16,50

Sweets Café

1 - fatia de torta + expresso pequeno (qualquer fatia padrão, exceto morango) - R$ 23,95

