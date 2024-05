A- A+

CIRCUITO DO CAFÉ Circuito do Café RioMar: combos com clássicos para acompanhar a bebida integram menu do evento 7ª edição do circuito acontece até o próximo sábado, 25 de maio

Até o próximo sábado (25), os aprecidadores de café podem incrementar a ida ao RioMar Shopping passando por uma das vinte cafeterias participantes da 7ª edição do Circuito do Café RioMar.



Com combos preparados especialmente para o circuito, no menu dos espaços há opções de combinar a bebida com clássicos como bolo e tapioca, com valores a partir de R$ 12,80.



A harmonização dos pratos com o café integram a programação das cafeterias que oferecem, além dos combos, produtos relacionados à bebida, entre eles cápsulas, cafés em grão e livros temáticos.









Romoaldo de Souza

Dentro da programação do Circuito, o barista Romoaldo de Souza ministra palestra com bate papo marcado para a próxima sexta-feira (24), na Praça de Alimentação do mall, às 19h.



Com acesso gratuito, a conversa vai girar, é claro, em torno do café, com dicas para quem quer conhecer mais sobre o universo da bebida que, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), tem o Brasil na segunda colocação mundial quando se trata do consumo dos grãos.

Quem quiser participar do bate papo deve apresentar, no celular, o APP do RioMar Recife instalado no aparelho.

Confira os combos das cafeterias participantes da 7ª do Circuito do Café RioMar:

Piso Térreo

Borsoi - Pão de queijo com um blend exclusivo de queijo minas, parmesão e queijo coalho e uma tortinha de leite condensado assada diariamente com nosso clássico Cappuccino cremosinho.

Café KM - 1 espresso + 1 mini bolo + 1 mini tapioca rendada

Grão Expresso - 1 espresso + 1 empada de queijo

MCCafé – Medialuna + espresso simples

Piso L1

Cacau Show - Trio pão de queijo + 1 espresso

Café do Mercado - Pão delícia de queijo + café espresso

Café São Braz - Bolo de Tapiocas + café espresso pequeno

Casa Bauducco - 1 fatia de panettone salgada de queijo + capuccino de doce de leite

Delta - Capuchino de pistache + pastel de forno

Mr. Black - Cappuccino cremoso + pão de queijo mineiro

Piso L2

Amor aos Pedaços - Café grande + pão de batata + suco

Biscoitê - Espresso italiano + softCookie

Cake & Bake - Biscoito Coração + Capuccino Especial

Dalena - Espresso 50ml + Bolinho

Havanna - Café Espresso 50ml + Alfajor Super

Kopenhagen - Espresso p + um bombom soul good

Mutatto - Bolo especial da casa (Laranja, B. Goiabada e B. Parmesão) + Café Filtrado (Clássicos)

The Brownie Bakery - 1 porção de pão de queijo + 1 brownie + 1 bebida

Coffeetown - waffle cheese com frango, cream cheese e bacon + cheesecake basca + latte

Piso L3

Freddo - Croissant, água com gás, sorvetinho, café Freddo



Serviço

7ª Edição do Circuito do Café RioMar

Quando: até sábado, 25 de maio

Onde: RioMar Shopping

Acesso gratuito

Informações:

