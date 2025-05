A- A+

CAFÉ Circuito do Café RioMar movimenta o shopping com combos especiais a partir de sábado (17) Até o dia 25 de maio, cafeterias participantes terão combos especiais em valores a partir de R$ 17,20

No dia 24 de maio é celebrado o Dia Internacional do Café, uma das bebidas mais populares do mundo, especialmente no Brasil, que é o segundo maior país consumidor, atrás apenas dos Estados Unidos.



Para os apreciadores do café, qualquer tempo é tempo. Por isso, o shopping RioMar Recife, no bairro do Pina, abre os festejos com a edição do Circuito do Café RioMar, que acontece a partir deste sábado (17) até o dia 25 de maio.

O circuito trará sabores e harmonizações em combos elaborados pelas cafeterias participantes especialmente para o festival. Os combos custarão a partir de R$ 17,20.



Workshows

O Circuito do Café RioMar também contará com dois workshows gratuitos:

Dia 21 de maio, Romoaldo de Souza, barista e apresentador do “Café com Conversa”, compartilha as suas experiências e dá dicas para quem quer conhecer mais o universo do café.

Já no dia 22 de maio, será a vez de Celesty Suruí, primeira barista indígena do Brasil, conversar sobre as suas experiências com o grão.



Os eventos acontecem às 19h na Praça de Alimentação, no Piso L3.



Confira os combos das cafeterias participantes da 8ª do Circuito do Café RioMar:

PISO TÉRREO

Borsoi

Combo 1: Bolinho molhado com calda de chocolate quentinha + café filtrado ou capuccino.

Combo 2: Café dos Campões: ovo no purgatório + toast de maçã + bolo do dia + café filtrado ou capuccino (para duas pessoas).

Café KM

Trio Maravilha: 2 mini croissants mistos de presunto e queijo, mini bolo e expresso pequeno.

Grão Expresso

Capuccino gelado irlandês com xarope de café Irish + pão de queijo com cream cheese e peito de peru.

McCafé

Moca mix e medialuna.

GoldKo

Experiência GoldKo: expresso + 1 bombom + 1 Deli Deli ao leite + 1 Deli Deli 70% cacau + 1 colher de marshmallow.

PISO L1



Café São Braz

Café expresso pequeno + bolo de laranja.

Delta Expresso

Cuscuz com queijo muçarela e capuccino italiano.

Bacio di Latte

Café + copinho P, M ou G ganha desconto de 15%.

Cacau Show

Latte Machiato e porção de pão de queijo recheado (marguerita, três queijos e brie com geleia de damasco).

Café do Mercado

Bolo de chocolate com calda de chocolate e café coado.

Mr. Black

Croissant napolitano com machiato saborizado.

PISO L2



Biscoitê

Cookie pistache e macchiato.

Donna Brigadeiro

Fatia de torta bem-casado + café Donna Brigadeiro.

Kopenhagen

Combo 1: café expresso pequeno com 2 trufas de pistache.

Combo 2: café expresso grande + 4 tabletes de chocolate.

Amor aos Pedaços

Bolo de cenoura + capuccino pequeno.

The Brownie Bakery

Capuccino + porção de pão de queijo + brownie ao leite.

Greenmix

Mini salgados fit de frango + capuccino especial + mini cookie.

Dalena

Capuccino grande + pastel de forno (frango, charque com requeijão ou queijo).

The Coffeetown

Take Your Time: Devil’s Cake + capuccino italiano + porção de pão de queijo.

Mutatto

Bolo de laranja + café filtrado da linha limitada Calda de Pudim.

Havanna

Torrada Petrópolis 3 queijos (requeijão, parmesão e muçarela) com capuccino Havanna.

Cake&Bake

Fatia de bolo (piscina de chocolate, Nutellino ou Cocada) + capuccino especial.

PISO L3

Freddo

Combo 1: Capuccino + folhado de bacalhau.

Combo 2: Mini torta de frutas vermelhas com expresso.

Sweets

Na compra de um salgado + uma fatia de torta ganha um café.



SERVIÇO

Circuito do Café RioMar

Quando: 17 a 25 de maio

Onde: Shopping RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina - Recife-PE

Informações: @riomar_recife

Veja também