Sabores do Alto Circuito gastronômico em comunidades da Zona Norte do Recife se encerra nesta semana Projeto fará ações nesta sexta (13), no Papo10 Pub, Vasco da Gama; e no sábado (14), concluindo o roteiro no famoso o Bar da Geralda, no Morro da Conceição

O Circuito Gastronômico Sabores do Alto, projeto voltado para as comunidades da Zona Norte do Recife, encerra sua programação com as duas últimas ações. Nesta sexta (13), o roteiro apresenta o Papo10 Pub, no Vasco da Gama. Já no sábado (14), o famoso o Bar da Geralda, no Morro da Conceição, é o último restaurante a participar do evento, realizado pelo gastrônomo e produtor cultural Jonathan Lima.



Sobre o Sabores do Alto

O projeto surgiu em 2021, durante a pandemia, com o objetivo de dar visibilidade à gastronomia da periferia, fomentar a atividade artística, cultural, o empreendedorismo criativo, a atividade gastronômica, a economia, o turismo local além da geração de renda direta e indireta.

São em quatro ações em estabelecimentos localizados na Zona Norte do Recife, mostrando ao público estes estabelecimentos produzem uma culinária diversificada, com pratos e produtos que são acessíveis aos moradores locais e de acordo com o poder de compra da população.



Foram escolhidos quatro bares/restaurantes dos bairros do Alto Santa Isabel, Alto Nossa Senhora de Fátima, Morro da Conceição e Vasco da Gama.

As ações iniciaram no dia 6 de outubro e encerram nesta semana, com demonstrações dos pratos do cardápio escolhidos para promoção.



Acompanhando a ação, a cantora Lili Paixão se apresenta, como forma de promover os artistas da comunidade. O projeto conta com o incentivo cultural da Prefeitura do Recife/Secretaria de Cultura, por meio do Sistema de Incentivo à Cultura – SIC Recife.



Confira a programação abaixo:

06/10 – Sexta-feira: Bar Cantinho do Axé / Alto Nossa Senhora de Fátima

07/10 – Sábado: Bistrô do Alto / Alto Santa Isabel

13/10 – Sexta-feira: Papo10 Pub / Vasco da Gama

14/10 – Bar da Geralda / Morro da Conceição

