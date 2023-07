A- A+

AZEITE Claude Troisgros assina azeite brasileiro produzido no Rio Grande do Sul; saiba qual Produzido pela Fazenda Serra dos Tapes, condimento faz parte da linha premium Potenza

Veterano na cozinha profissional e na frente das câmeras, o cozinheiro francês Claude Troisgros, volta e meia, também assina a identidade de produtos gastronômicos.

É o caso do recém-lançado Azeite Potenza Claude Troisgros, produzido pela Fazenda Serra dos Tapes, localizada no Rio Grande do Sul.

A empresa convidou o chef para desenvolver em parceria o novo blend da linha premium de azeites extra virgem da marca. O resultado é um óleo com sabor e intensidade marcantes e amargor e picância em equilíbrio como principais características, além de acidez máxima de 0,14%.

Parceria surgiu em viagem

O convite para desenvolver o condimento em parceria surgiu no início do ano, quando Claude fez uma viagem de moto pela região, conheceu os olivais, o lagar e o método de produção do local. Foi então que recebeu o convite de Cláudia Santos, sommelière de azeites e mestra de lagar da Serra dos Tapes, para desenvolver seu próprio azeite.

Harmonização: versatilidade

De acordo com a mestra de lagar e o chef, o azeite faz casamento ideal com pães rústicos, saladas com rúcula, queijos picantes e embutidos, sopas frias com tomate, carnes grelhadas, peixes fortes (como bacalhau e salmão), risotos, massas com molhos encorpados e pizzas picantes. Versátil, não?

Outros pratos da culinária brasileira, como vatapá, moqueca, feijão tropeiro e barreado também caem bem com o Potenza Claude Troisgros.

A produção inicial é bem limitada, de 15 mil litros envasados em 40 mil garrafas de 250 ml e de 500 ml. Está sendo vendido em delicatessens e varejo focado em produtos gastronômicos, além do e-commerce da Fazenda Serra dos tapes. Os preços variam entre R$ 50, e R$ 60 (250 ml) e R$ 90 e R$ 100 (500 ml).

