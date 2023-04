Claude Troisgros assina novo menu de bordo de rotas internacionais da Azul Linhas Aéreas

A- A+

Leia também

• Um queijo quente por mais de R$ 1 mil? Saiba onde saborear este sanduíche "no precinho"

• Recife Coffee: 33 cafeterias participam da oitava edição do festival; saiba quais

Pirarucu. Goiaba. Quiabo. Queijo Minas. Ingredientes brasileiros que nas mãos do chef francês Claude Troisgros ganham potência, ou delicadeza, sob as técnicas clássicas de cozinha que são a sua especialidade.



Esta bem que poderia ser a descrição do menu de um de seus restaurantes, mas, na verdade, integram o seu primeiro cardápio de bordo, desenvolvido a convite da Azul Linhas Aéreas, com estreia marcada para o dia 26 de abril na rota saindo de Campinas (Aeroporto de Viracopos) para Paris (Aeroporto de Orly), tanto na classe Business (executiva) quanto na Economy (econômica).



Vamos combinar - ter pratos assinados por Troisgros em uma viagem de aproximadamente 11 horas certamente vai ser a parte mais interessante, alguém duvida?



A escolha de Troisgros

Durante a coletiva de imprensa, que ocorreu dentro de uma aeronave, para a apresentação da parceria entre a Azul e Claude que, inicialmente, durará três meses - em cada um deles será servido um menu diferente em ambas as classes - o vice-presidente de Pessoas e Clientes da Azul, Jason Ward, falou a respeito da escolha de Claude Troisgros, que não foi à toa, claro.



“A Azul conta com um time que trabalha focado em proporcionar a melhor experiência de viagem do Brasil para seus clientes e a parceria com o Claude mostra o quanto a companhia está engajada nisso. Preparamos junto ao chef um menu que foi desenhado para oferecer uma experiência única para todos os voos internacionais”, comentou. Obviamente, o fato de Claude ser apaixonado por suas duas pátrias, a de nascença, a França, e a de adoção, o Brasil, contou e muito para que a parceria surgisse.



Afinal, quem melhor do que ele para unir as duas culturas de forma harmônica em um único prato? Ninguém mais além dele.



Claude on board

“Como vou preparar um menu que vai ligar o Brasil à França, os dois países que mais amo neste mundo, me inspirei para criar um menu que deixe grande recordação aos passageiros, reunindo a expertise conquistada ao logo dos anos de minha carreira”, afirma Claude. Ao jornalistas, Troisgros também comentou o desafio de praparar comida de bordo - algo inédito na sua carreira.



"Tenho aprendido muito. Aprendi que os temperos, como o sal, podem se alterar no ar, ficar mais acentuados", comentou. Para além da integridade das características dos ingredientes, como peixe, carne bovina e frango, Claude também apontou a logística de preparo, embarque e acondicionamento da comida como outro desafio no seu dia a dia da cozinha. Tudo funciona de forma completamente diferente de uma cozinha tradicional de restaurante.



Os menus: Brasil e França juntos 'deu samba'

O primeiro cardápio de bordo da Business começa com um pouco usual, mas irrecusável, tartare de beterraba. A entradinha rica em textura abre caminho para o "clássico dos clássicos" de Claude: filé de pirarucu chapeado, acompanhado de purê de mandioquinha, banana nanica assada e emulsão de manteiga com uvas-passas brancas e pretas milimetricamente encaixadas sobre o peixe, formando um desenho que é quase um mosaico.





Um dos clássicos de Troisgros: peixe com banana nanica é receita de família servida na classe Business. Foto: Divulgação



O chef sempre discorre sobre esse prato, uma receita da sua mãe, e sobre ele não fazer ideia de como ela arranjava a fruta na sua cidade no interior da França, Roanne.



A refeição termina com cheesecake com cobertura de doce de leite e queijo Minas ralado, servido em uma tigelinha, para comer de colher, cremosa e aerada.



No mesmo período, a classe Economy terá como prato principal a sobrecoxa de frango antiboise (com base de tomate, enriquecido com alcaparras), acompanhada de brócolis ao vapor e arroz com salsa.



Já em junho, será a vez da entrada de camarões com maionese, cuscuz marroquino com gengibre e hortelã e mix de brotos, abrindo alas para a paleta de cordeiro assada e desfiada, bastante tenra, acompanhada de mini penne al dente, molho demi glace com vinho tinto e legumes com bacon e shitake sauté. A refeição termina com musse de cappuccino com canela e nibs de cacau. Enquanto na Economy, o prato principal será o tradicionalíssimo bouef bourguignon acompanhado de arroz com ervilha.



No último mês do primeiro período de parceria entre Azul e Troisgros, o viajante da Business vai ser surpreendido com a clássica ratatouille finalizada com laranja (boa opção vegetariana), ganhando um quê cítrico e adocicado inesperado e agradável, mais muçarela de búfala e farinah panko com salsa.



Em seguida, uma das melhores refeições degustadas pela reportagem, e uma clara alusão à culinária típica de Minas Gerais, um prosaico frango caipira desfiado acompanhado de polenta, quiabo sauteado e caldo de galinha caipira espesso incorporado à polenta. É na técnica que Claude exibe know how: o caldo é rico, saboroso, o frango, macio. Um prato que é a cara do Brasil e de dar orgulho aos defensores das tradições regionais. Uma musse de goiabada com queijo Minas finaliza.



Tradicional revisitado: ratatouille recebe toque de laranja e ganha nova cara. Foto: Divulgação



No mesmo período, na classe Economy, o prato principal será penne com molho de tomate acompanhado de ratatouille de laranja.



O cardápio também ficará disponível para todos os voos da companhia, a partir de maio, com destinos que partem do Brasil para Lisboa, em Portugal, e para Orlando e Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.



Sobre Claude Troisgros

O cozinheiro chegou ao Brasil há nada menos que 40 anos, se apaixonou pelo País, sobretudo pela cidade do Rio de Janeiro, onde fixou residência para nunca mais sair.



Ao contrário do que muita gente pode pensar, Claude não angariou prestígio e fama por conta das suas participações em programas de TV - "Que Marravilha!", no GNT, e no reality show "Mestre do Sabor", na Rede Globo, entre outros - mas, sim, por ser um exímio cozinheiro, membro de uma das famílias mais importantes da gastronomia na França, que segue fazendo história na pequena cidade de Roanne, no interior do país europeu, e por ter criado um novo estilo, digamos assim, de se fazer cozinha brasileira.



Claude Troisgros mostrou ao brasileiro que era possível fazer cozinha de excelência com seus próprios ingredientes.



O seu pai, Pierre Troigros, junto a Paul Bocuse, Roger Vergé e Alain Chapel, revlucionou a cozinha francesa ao criar a Nouvelle Cuisine, conceito que pregava uma culinária menos sisuda, mais leve, com menos molhos e amanteigado, priorizando produtos da estação que oferecessem nutrientes, e cuja apresentação fosse aprimorada. Essa revolução mudou os rumos da cozinha profissional e segue influenciando chefs profissionais ainda hoje.



Por aqui, comandou a cozinha do Le Pré Catelan, restaurante que chegava com a proposta de reproduzir a genuína gastronomia francesa, e depois diversas casas premiadas, como o Olympe. Atualmente, comanda o Chez Claude no Rio e em São Paulo. Hoje se prepara para apresentar o "The Taste", no GNT.



*A jornalista viajou a convite para Campinas (SP) a convite da Azul Linhas Aéreas

Veja também

FESTIVAL DE CAFÉ Recife Coffee: 33 cafeterias participam da oitava edição do festival; saiba quais