Claudemir Barros recebe Wanderson Medeiros, o Picuí, em único jantar no Chica Pitanga

A noite do próximo dia 24 promete ser um dos melhores, ou mesmo o melhor encontro gastronômico do primeiro semestre na Capital pernambucana.



Afinal, os chefs Claudemir Barros e Wanderson Medeiros (Picuí e W Gourmet, em Alagoas e São Paulo) assinam juntos um menu degustação com a cara do Brasil, no restaurante Chica Pitanga. Vale destacar que os cozinheiros são dois dos principais nomes quando o assunto é a Nova Cozinha Nordestina - conceito conhecido por agregar potencial técnico aos preparos com ingredientes regionais. O jantar terá quatro etapas e custará R$ 160 por pessoa.



Jantar a 4 mãos

O anfitrião, chef de cozinha do Chica, Claudemir, que acumula no currículo premiações e a gastronomia de casas prestigiadas, como Wiella Bistrô e o primoroso Oleiro, dividirá as criações com Picuí, e promete entregar muitas texturas e potência de sabor.





A noite começará com um tartar de polvo com tapioca suflada, praliné de castanha e maionese de couve-flor e segue com croquete suíno em duas texturas mais coulis de jenipapo. Entre essa etapa e outra, o chef Picuí vai preparar a Paella dos Milagres na frente dos clientes, trazendo um pouco da sua verve de eventos - Wanderson realiza 90% dos casamentos em São Miguel dos Milagres, região que se consolidou como um dos principais destination wedding do Brasil.



Da paella-show direto para o último prato principal - um filé de sol com brûlée de coalho com farofa de jerimum em duas texturas e vinagrete de maxixe. Finalizando a noite, a dupla vai surpreender os mais ortodoxos com uma sobremesa à base de queijo de cabra: brûlée de queijo de cabra, jerimum cristalizado e sorvete de rapadura.





Nova fase

Segundo o chef do restaurante Chica Pitanga, Claudemir Barros, a intenção da casa é manter um calendário de chefs visitantes para estrelarem noites especiais. Quem abriu esse calendário foi César Santos (Oficina do Sabor), assinando junto a Barros um jantar com ares de brasilidade, como não poderia deixar de ser.



Há um ano, o Chica Pitanga começou a operar no turno noturno de forma distinta. A ceia self-service deu lugar a um belo cardápio à la carte de cozinha brasileira criado por Claudemir para acompanhar as transformações do estabelecimento que, hoje, tem 28 anos de trajetória: passou por reforma geral, ganhou louças mais incrementadas, carta de vinhos estruturada, enfim, melhorias gerais no serviço oferecido. Os almoços continuam sendo em sistema bufê, mas à noite é possível ter uma experiência completamente diferente com assinatura autoral.



SERVIÇO

Jantar com Claudemir Barros e Wanderson Medeiros

Onde: Chica Pitanga, em Boa Viagem

Quando: 24 de maio, às 19h30

Informações e reservas: 81 - 99125.7788

Instagram: @chicapitangarecife

