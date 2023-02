A- A+

Refrescante Clericot é dica de drinque para quem vai ficar em casa no Carnaval, confira receita Feito com vinho branco gelado, coquetel é para compartilhar e pode ter álcool substituído por kombucha

Leia também

• Biba Fernandes ensina a fazer drink do Chiwake

• Da taça ao drink: confira receitas para se refrescar com o espumante moscatel neste verão

• Kir Royal e a história do drink que ressurge no seriado Emily in Paris

Para os foliões que vão curtir o bloquinho “Unidos Sentados no Sofá”, boa dica de coquetel como aperitivo ou como acompanhamento de petiscos, e até pratos leves, é o famoso clericot.

Além de leve e geladinho, o drinque ainda é prático: de uma só vez você serve várias pessoas.

Quem ensina a receita, super prática, é a equipe da food tech de orgânicos e saudáveis, Raízs, que ainda sugere uma versão não alcoólica. Confira o passo a passo:

RECEITA

Clericot

Ingredientes:

750 ml de vinho branco seco

Meio abacaxi

2 laranjas

2 kiwis

2 peras

1 ramo de hortelã

1 Água tônica ou água com gás

Modo de preparo:Descasque e corte o abacaxi e o kiwi em cubos pequenos. A laranja e a pera devem ser descascadas e cortadas em rodelas (se tiver mandolin, fica mais bonito ainda)

Coloque as frutas numa jarra com gelo e acrescente o vinho branco ou rose. Em seguida, complete com água tônica ou água com gás

Misture bem e coloque o ramo de hortelã. Leve para a geladeira por 20 minutos e sirva em seguida

Dica: para uma versão clericot sem álcool, substitua o vinho branco por uma kombucha

Veja também

GASTRONOMIA Aprenda receitas de drinques com vinho para curtir no Carnaval