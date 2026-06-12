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Sabores Coco Bambu Derby oferece menu especial de Dia dos Namorados, nesta sexta (12) No menu, combinação de entrada, prato principal e sobremesa, além de ação promocional com vinho para os clientes durante a data

O jantar de Dia dos Namorados, nesta sexta-feira (12), contará com uma ação especial no Coco Bambu Derby. A unidade preparou uma campanha exclusiva para a data, reunindo menu fechado com entrada, prato principal e sobremesa por R$ 249,90, com vinho cortesia em pratos selecionados.



"A iniciativa foi desenvolvida para proporcionar uma experiência romântica com diferentes opções de pratos da culinária especializada em frutos do mar e gastronomia contemporânea. O combo permite que os clientes escolham entre três opções de entrada, três pratos principais e três sobremesas", informa a casa.

Menu especial

Entre as entradas disponíveis estão Camarão Jangadeiro, Carpaccio e Ceviche de Salmão. Já os pratos principais incluem Camarão Scampi (220g), Filé com Ervas (200g) e Bacalhau à Gomes de Sá (250g). Para finalizar a refeição, os clientes podem optar por Brigadeiro de Colher, Pudim do Leite ou Cocada com Sorvete.

Além do menu especial, o restaurante também realiza uma ação promocional válida para alguns dos pratos mais tradicionais da casa. Quem pedir uma das opções participantes recebe uma garrafa de vinho Coco Bambu, nas versões tinto ou branco, como cortesia.

Participam da promoção os pratos Rede de Pescador com Polvo (para duas pessoas), Lagosta Grelhada (para duas pessoas), Sirigado à Meunière (500g), Filé Alfredo (400g) e Camarão Jurerê (380g), com preços entre R$ 254 e R$ 279.



Vinho cortesia

De acordo com o regulamento da campanha, a oferta do vinho não é cumulativa com outras promoções, é exclusiva para consumo no salão do Coco Bambu Derby e válida por tempo limitado, podendo sofrer alterações ou cancelamento sem aviso prévio.

A expectativa é atrair casais que buscam uma experiência gastronômica diferenciada para celebrar a data, combinando pratos especiais, sobremesas e harmonização com vinho em um ambiente preparado para a ocasião.



SERVIÇO:

"Dia dos Namorados Coco Bambu”

Quando: Noite de sexta, 12 de junho (casa fecha 0h)

Onde: Coco Bambu Derby - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2132 - Boa Vista

Informações: @cocobamburecifederby

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