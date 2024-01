A- A+

FÉRIAS Coco Bambu Derby promove programação de férias para as crianças em janeiro; confira A criançada vai ter oportunidade de realizar diversas atividades recreativas, com brinquedoteca gratuita no restaurante

Neste mês de férias escolares, o restaurante Coco Bambu Derby, localizado na Avenida Governador Agamenon Magalhães, está realizando uma programação com diversas atividades para entreter as crianças no seu espaço.

Todos os sábados do mês, das 12h às 15h, por R$ 24,90, um serviço de recreação é oferecido aos pequenos com atividades de pintura facial, escultura em balão, pintura em gesso e recreação com a Tia Kel.

A comodidade das atividades no restaurante garante aos pais ou responsáveis a oportunidade de desfrutarem de uma tarde de almoço com os pratos selecionados do Coco Bambu, enquanto as crianças usufruem do espaço de lazer pensado para elas.

Vale salientar que de segunda a quinta, no mesmo horário, das 12h às 15h, a brinquedoteca é gratuita, sendo exclusiva para clientes consumindo no local um valor acima de R$ 150.

O Coco Bambu Derby também conta, diariamente, com espaço kids sob supervisão de monitores, além de receber os companheiros de quatro patas, com unidade pet friendly.

Serviço

Onde: Avenida Governador Agamenon Magalhães, 2132, Boa Vista

Quando: todo o mês de janeiro, de segunda a sábado, 12h às 15h

De segunda a quinta a entrada é gratuita

Aos sábados o valor é de R$ 24,90

Informações: @cocobamburecife



