Ceia natalina Coco Bambu Derby terá cardápio especial para a noite de Natal (24) A nova unidade do Recife contará também com atração musical, brinquedoteca e presença do Papai Noel

O Coco Bambu Derby, na área central do Recife, vai contar com um cardápio especial na noite de Natal, no dia 24 de dezembro. Das 20h às 01h, o restaurante vai oferecer um cardápio à la carte, atração musical, brinquedoteca liberada e a presença do Papai Noel.

A noite será embalada pelo repertório musical de Arthur Philipe Duo e parte da entrada cobrada pelo ingresso da noite será convertida em consumação.

Os ingressos, no primeiro lote, custam R$ 220 por pessoa (com 50% do valor do ingresso convertido em consumação). Crianças de 0-5 anos terão entrada gratuita e de 6-10 pagam meia. Crianças a partir de 11 anos pagam o valor integral. Para mais informações, contate: (81) 97336-8261.

