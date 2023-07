A- A+

RECEITA Com cara de domingo, lasanha pode ficar diferente com recheio de frango; confira receita O recheio de bolonhesa é o mais tradicional neste prato, mas variações também são bem-vindas

Bora de dica para arrasar no almoço de domingo? Um verdadeiro clássico da cozinha italiana, a lasanha é tão versátil quanto saborosa. Apesar de a versão com molho bolonhesa ser a variação mais connhecida, é possível ajustar o recheio, deixando o prato um pouco mais leve, mudando a proteína.

Que tal arriscar, então, uma lasanha de frango? A receita é ensinada pela Barilla, uma das principais empresas de massa do mundo, que ainda abrasileirou o preparo incluindo queijo minas. Dá uma olhada.

RECEITA

Lasanha de frango

Ingredientes da massa:

200g lasanha

400g de abóbora cabotiá

2 dentes de alho

50g manteiga

50ml de azeite extra virgem

150g de queijo minas

150g de parmesão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Molho bechamel:

80g de farinha de trigo

80g de manteiga

1 litro de leite morno

80g de parmesão

Noz-moscada a gosto

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo da massa:

Corte a abóbora ao meio e retirar as sementes. Colocar uma colher de manteiga em cada metade, sal e pimenta do reino a gosto. Embrulhar com papel alumínio. Colocar em uma assadeira e assar em forno pré aquecido a 180ºC, até que fiquem macias ao toque

Retire a polpa da abóbora com o auxílio de uma colher. Em uma frigideira antiaderente, dourar o alho triturado em um fio de azeite, acrescentar a polpa da abóbora, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada

Modo de praparo do bechamel: faça o roux em uma caçarola, derreta a manteiga e acrescentar a farinha

Cozinhe até que ela comece a faça uma espuma esbranquiçada

Em seguida, abaixe o fogo e acrescente o leite morno aos poucos - mexa com um fuet

Quando a mistura estiver homogênea, aumentar o fogo novamente e deixar engrossar

Desligue o fogo, acrescente o queijo ralado e a noz-moscada, sal e pimenta-do-reino a gosto

Monte a lasanha intercalando o molho bechamel, com a massa, o purê de abóbora e os queijos parmesão e minas ralados. Repita esse processo em até 5 camadas, finalizando com o queijo parmesão. Leve para assar por 10 minutos, em forno pré aquecido a 180ºC. Retire do forno e deixe descansar por 10 minutos antes de servir

Rendimento: serve 4 pessoas

