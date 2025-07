A- A+

RIO DE JANEIRO Com foco em pizzas e massas artesanais, Sìsì destaca tradição italiana com alma carioca Novo projeto do chef Pedro Siqueira terá duas casas na cidade do Rio de Janeiro

O chef Pedro Siqueira, reconhecido internacionalmente como o 72º melhor chef pelo prêmio The Best Pizza Awards, inaugura um novo capítulo em sua trajetória com o lançamento do Sìsì em dois endereços distintos no Leblon e em Botafogo.

O nome, que significa “sim” em italiano, reforça a proposta da casa: afirmar a identidade italiana com um toque carioca.

Crédito: Vantuil Costa

Crédito: Vantuil Costa

Crédito: Vantuil Costa

Mais do que um novo projeto, o Sìsì busca representar um mergulho profundo do chef no universo das massas artesanais.

Os preparos ganham diferentes formatos e chegam à mesa prontos para serem desfrutados no restaurante ou levados para casa em versões resfriadas, que incluem pizzas, molhos e outras receitas.

Leblon

Na rua Dias Ferreira, coração gastronômico do Leblon, o Sìsì Cucina se apresenta como um restaurante acolhedor, inspirado pelas tradicionais trattorias italianas - um espaço caloroso, pensado para aproveitar entre boas conversas e pratos saborosos.

Ambiente no Leblon aposta em estilo mais intimista e aconchegante. Foto: Vantuil Costa/Divulgação

O protagonismo fica por conta das massas frescas artesanais feitas à mão, seguindo o conceito “fatto a mano”, e as pizzas napolitanas de fermentação espontânea ou natural.

O cardápio celebra os clássicos italianos com um olhar contemporâneo e convida ao compartilhamento - de pratos e experiências.

A carta de vinhos e coquetéis foi pensada para harmonizar com os sabores da casa e tornar a experiência ainda mais completa.

Botafogo

Já em Botafogo, o Sìsì assume uma pegada mais urbana e descontraída, com vitrine voltada para a rua, prateleiras, um longo balcão e uma espaçosa cozinha.

Ambiente em Botafogo aposta em proposta descontraída. Foto: Vantuil Costa/Divulgação

Na movimentada Arnaldo Quintela, o espaço funciona como um empório, com foco em massas frescas artesanais prontas para levar, sanduíches e pizzas que saem direto da janela para take away.

A unidade abriga ainda uma dark kitchen dedicada exclusivamente ao delivery.

Pedro Siqueira

Pedro Siqueira tomou gosto pela gastronomia ainda na infância e, desde então, construiu uma carreira pautada por técnica, sensibilidade e afeto.

Com formação baseada na culinária francesa, o chef passou por cozinhas renomadas no Brasil e no exterior. Trabalhou no D.O.M., de Alex Atala, no restaurante Eau, sob comando de Pascal Valero, e no Taillevent, três estrelas Michelin, em Paris.

Foi apresentado ao Rio de Janeiro pelo chef Erick Jacquin e decidiu fixar raízes na cidade. Por lá, atuou como sous-chef de Luca Gozzani no extinto Fasano Al Mare, primeiro restaurante do Hotel Fasano no Rio.

Sua trajetória autoral começou em 2015, com a inauguração do Puro, no Jardim Botânico. A casa tinha a proposta de ser um restaurante brasileiro com toque contemporâneo, com uma cozinha verdadeira e pura que resgata o lado afetivo pelo paladar.

Pedro Siqueira, chef do Sìsì Cucina. Foto: Vantuil Costa/Divulgação

No Restaurante, Pedro venceu prêmios importantes como “Melhor Novidade” (Rio Show Gastronomia – 2015), “Chef Revelação” (Veja Rio Comer e Beber – 2016/2017), “Melhor Brasileiro” (Veja Rio – 2019/2020) e “Melhor Contemporâneo” (Rio Show Gastronomia – 2019).

Depois, esteve à frente do Massa Trattoria, no Leblon, eleito “Melhor Novidade” pelo prêmio Melhores do Ano da Revista Época em 2016.

Em seguida, comandou a Ella Pizzaria, no Jardim Botânico, que conquistou o título de “Melhor Pizzaria” por duas edições consecutivas do prêmio Veja Rio Comer e Beber (2018/2019 e 2019/2020), além de vencer o Rio Show Gastronomia em 2019. Em 2024, foi reconhecido internacionalmente como o 79º melhor chef pelo prêmio Top 100 Pizza, do The Best Chef Awards, e em 2025 subiu sete posições, alcançando o 72º lugar.

SERVIÇO

Sìsì Cucina

Onde: Rua Dias Ferreira 617, lojas A e B, Leblon , Rio de Janeiro

Funcionamento: de segunda a quinta, das 12h às 17h e das 18h às 23h; sexta, das 12h às 17h e das 18h às 00h; sábado, das 12h às 00h; domingo, das 12h às 22h

Telefone: (21) 3985-8191

Instagram: @sisicucina

