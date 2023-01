A- A+

Rooftop Com vista 360 graus do Recife, novo rooftop Moendo na Laje abre as portas neste sábado Localizado no Bairro do Recife, o Moendo na Laje tem a proposta de uma nova experiência gastronômica na cidade

Com mais de 70 consultorias para bares e restaurantes, o chef Rapha Vasconcellos já tem data para abrir as portas do primeiro bar/restaurante, o Moendo na Laje: será neste sábado (28), a partir das 12h (meio-dia). Localizado no Bairro do Recife, o Moendo na Laje tem a proposta de uma nova experiência gastronômica na cidade. O empreendimento conta com um ambiente descolado com a melhor vista da capital pernambucana.



“Nossa ideia é proporcionar uma experiência diferente de tudo o que já temos no Recife, com uma vista em 360 graus do Recife Antigo, ambiente projetado de forma descolada e foco principal na boa gastronomia”, detalha Rapha Vasconcellos.

Música ao vivo com uma pegada mais local será a referência no Moendo na Laje. Sobremesas exclusivas, carta de drinks autorais e uma loja de vinho prometem ser alguns dos atrativos do local. “A gente quer movimentar o cenário gastronômico da cidade, promover festivais mensais com chefes de fora e ficar conhecidos como referência num local bacana para comer bem e curtir a cidade”, destaca o chef Rapha Vasconcellos.

O Moendo na Laje está localizado no Moinho Recife Bussiness & Life, complexo imobiliário que reunirá ambientes corporativos, de entretenimento e um residencial de alto padrão e será inaugurado em breve.. Localizado num antigo moinho de trigo, o empreendimento conta com estacionamento para mais de 600 carros e seis elevadores. Comodidade, conforto e segurança serão oferecidos aos frequentadores do bar/restaurante que abre as portas neste sábado e vai funcionar de terça a sexta-feira, das 16h a 0h, e nos sábados e domingos ,das 12h a 0h.

Moendo na Laje | Foto: Divulgação

