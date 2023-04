A- A+

Semana Santa Com vontade de crepe nesta Páscoa? Veja as opções de uma tradicional creperia do Recife Anjo Solto sugere produções doces e salgadas para o feriado da Semana Santa

Para sair do comum neste feriado da Páscoa sem deixar de lado a tradição cristã do período, vale conferir a seleção de crepes doces e salgados sugeridos pelo Anjo Solto. A casa, com unidades abertas no Pina e nas Graças, levou em conta o que os clientes mais fieis consomem no local.





Para se ter uma ideia, as sugestões doces incluem opções como o Zirpoli, um crepe cavaquinho, que traz a massa de chocolate, além do recheio de chocolate amargo e castanhas, flambado com conhaque e servido com sorvete de creme. Já o Selma Cavenaghi combina chocolate amargo com doce de leite e requeijão, servido com sorvete de chocolate amargo, castanhas, calda de laranja e arabescos de chocolate.

Além dos doces, a produção salgada segue firme e forte. O crepe Pedro Salgado, por exemplo, tem a massa gratinada com parmesão, bacalhau desfiado, creme fraiche, alho e cebola salteados, salsa, crocante de alho-poró com massa de parmesão, servido com filetes de azeitonas preta e tomates concassé.

Quem preferir camarão, vai encontrar o crustáceo no crepe Lícia Maranhão - com massa tradicional com brie, bêchamel, chutney de abacaxi levemente picante e amêndoas laminadas. Se ainda assim a preferência for por pratos tradicionais de peixe, o cardápio da casa segue à disposição.

Serviço:

Anjo Solto Graças

Endereço: R. Esmeraldino Bandeira, 106 - Graças

Telefone 3423-9852

Anjo Solto Pina

Endereço: Av. Herculano Bandeira, 513 (Galeria Joana Darc) - Pina.

Telefone 3325-0862

Veja também

NOVIDADES GASTRONÔMICAS Ruffo e Café Marie: espaços chegam ao Recife em maio