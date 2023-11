A- A+

Gastronomia Começa a 8ª edição do Recife Love Burger em 23 endereços do Recife e RMR; confira Festival oferece hambúrgueres exclusivos até 17 de dezembro

Chegou a temporada do lanche mais democrático de todos. Já em cartaz no Recife e Região Metropolitana, o festival Recife Love Burger acontece entre 17 de novembro e 17 de dezembro, em 23 endereços que toparam a missão de produzir uma receita exclusiva para o evento. Na prática, o consumidor sai ganhando ao ter novas opções de sanduíche para experimentar nesse período.

Nesta 8ª edição, o hambúrguer fica disponível em um combo com batata frita e refrigerante. E, como em todos os anos, além de um júri especializado visitando as casas, o público visitante também poderá votar elencando para eleger os dez melhores locais para se comer um bom hambúrguer na Cidade. Os combos começam a R$ 29,90.



Baker

Sertão Burger

Blend de carne de sol angus, coberto na fonduta de queijo coalho e cebola caramelizada no shoyu. Acompanha molho de mel de engenho da casa. Servido com batata e refrigerante.

Valor: R$ 37

Endereço: Prof. Andrade Bezerra, 16, Parnamirim

@bakeroficial_

Sertão Burger, do Baker | Foto: Armando Artoni/Divulgação

Boi Bread Burger

Surpresa de Cheddar e Bacon

Pão brioche com gergelim duplo, hambúrguer de picanha 120g, queijo derretido, bacon crocante, disco de cheddar com farofa de bacon, molho barbecue e molho secreto bbb. Acompanha batata e refrigerante.

Valor: R$ 34,90

Endereço: R. Ten. Domingos de Brito, 1145, Boa Viagem

@boibreadburger

Surpresa de Cheddar e Bacon, do Boi Bread Burger | Foto: Armando Artoni/Divulgação

Casa do Churrasco

Italiano

Pão francês, 180g de blend angus, tomate confitado com maionese artesanal, queijo parmesão e um toque de manjericão. Acompanha batata e refrigerante.

Valor: R$ 35,90

Endereço: Av. Pres. Castelo Branco, 5679 - Candeias, Jaboatão dos Guararapes

@emporiocasadochurrasco

Italiano, da Casa do Churrasco | Foto: Armando Artoni/Divulgação

Circo Burger - Paulista

Perna De Pau

Pão tradicional, molho circo, alface, tomate, dois smash, queijo coalho, charque e cebola crispy. Acompanha batata e refrigerante

Valor: R$ 37,90

Endereço: Av. Min. Marcos de Barros Freire, 1056, Jardim Paulista

@circoburgerpaulista

Perna de Pau, do Circo Burger (Paulista) | Foto: Armando Artoni/Divulgação

Circo Burger- Igarassu

Encantador De Serpente

Pão francês, molho circo, alface, tomate, blend de 160g , queijo parmesão, geleia de pimenta, alho poró. Acompanha batata e refrigerante

Valor: R$ 39,90

Endereço: Av Barão de Vera Cruz, 504, Cruz de Rebouças, Igarassu

@originalcircoburger

Encantador de Serpente, do Circo Burger (Igarassu) | Foto: Armando Artoni/Divulgação

Empório Burger

Empório Sertanejo

Pão brioche, blend de 180g, queijo manteiga maçaricado, charque assada na manteiga de garrafa, picles de cebola roxa e barbecue de goiabada, batata McCain fininha, temperada com páprica. Acompanha batata e refrigerante

Valor: R$ 38

Endereço: R. Sto Aleixo, 08b, Sto Aleixo, Jaboatão e Av. São Paulo, 813, Jd. São Paulo, Recife

@emporioburguerr

Empório Burger, do Empório Sertanejo | Foto: Armando Artoni/Divulgação

Fire88 Burger

American Fire

Burguer Fire com 120g de suculência, num pão australiano Quantum Pão, maionese grill da Fire, tiras de alface, uma cebola grelhada, duplo cheddar, por cima com bacon caramelizado no barbecue asiático, cream cheese e fechando o show, 03 onion Rings. Acompanha batata e refrigerante.

Endereço: av. General Polidoro, 345, Várzea e rua Melquisedeque de Lima, 13, Torre

Valor: R$39,90

@fire88burger

American Fire, da Fire88 Burger | Foto: Armando Artoni/Divulgação

Fogo Burger e Parrilla

Festival

Black burguer, pão brioche, barbecue, carne 200g, queijo prato, geleia de bacon, picles, 100g de batata frita, molho de queijo, crispim de costela (fricarne). Acompanha refrigerante

Valor: R$ 44

Endereço: rua dr. Luis Inácio Pessoa de Melo, 80, Boa Viagem

@fogoburgers

Festival, do Fogo Burger e Parrilla | Foto: Armando Artoni/Divulgação

Gastrô 1133

Gastrô The Pork

Blend 120g , acelga, queijo mussarela maçaricado, costela suína defumada, geleia de abacaxi , cebola caramelizada e barbecue de goiaba. Acompanha batata frita com queijo maçaricado, molho da casa e refrigerante

Valor: R$ 46

Endereço: Av Afonso Olindense, 1279 A, Várzea

@gastro1133burger

Gastrô The Pork, da Gastrô 1133 | Foto: Armando Artoni/Divulgação

Geração Burguer

Mega Crispy

Pão brioche, maionese defumada, que dá sofisticação e aroma diferenciado, alface crespa e refrescante, costela bovina bem suculenta, burguer artesanal Gera de 220g grelhado, coberto com queijo maçaricado finalizado com cebola crispy e farofa Panko, que juntos dão um sabor levemente adocicado e textura super crocante. Acompanha batata e refrigerante

Valor: R$ 46,99

Endereço: Km 9.8, 8986, Estr. de Aldeia, Vera Cruz, Camaragibe

@geracaoburguer

Mega Crispy, Geração Burguer | Foto: Armando Artoni/Divulgação

Gladiator Hamburguer Gourmet

Maximus

Pão com gergelim, blend 130g,queijo prato derretido, deliciosa costela desfiada, sour cream, fatias de cebola roxa e cebolinha. Acompanha batata e refrigerante

Valor: R$ 38,90

Endereço: Av. Bernardo Vieira de Melo, 5293, Candeias, Jaboatão dos Guararapes

@gladiadorhamburguergourmet

Maximus, da Gladiator Hamburguer Gourmet | Foto: Armando Artoni/Divulgação

Jader

Camarão Crocante

Pão American Bread, camarão empanado, 160g blend angus, cebola caramelizada e o irresistível molho de ostra. Acompanha batata e refrigerante

Valor: R$49,90

Endereço: rua Real da Torre, 538, Loja 05, Madalena

@jader.burger

Camarão Crocante, da Jader | Foto: Armando Artoni/Divulgação

La Brasa Burger

Churras Brasa

Pão brioche Quantum Pão, maionese baconese, blend de fraldinha 200g, queijo mussarela, vinagrete de cebola roxa no azeite, farofa panko de bacon, alho e cebolinha, batata ondulada McCain, com carne de sol desfiada Fricarne e maionese gourmet.Acompanha batata e refrigerante.

Valor: 42,70

Endereço: rua Santo Elias, 49 Espinheiro

@labrasaburger.recife

Churras Brasa, da La Brasa Burger | Foto: Armando Artoni/Divulgação

Mangueburguer

Mangueburger

Hambúrguer de caranguejo e camarão, empanado na farinha panko, pão de abóbora, maionese verde, rúculas e tomates cereja. Leva molho de caranguejo reduzido, 1 caranguejo de côco, uma porção de batata frita e pipocas de camarão. Acompanha batata e refrigerante

valor: 69,99

Endereço: Rodrigo Otávio Filho, N 101, Pina

@mangueburger

Mangueburguer, da Mangueburger | Foto: Armando Artoni/Divulgação

Marvel Burger

Stan Lee

Pão australiano, 160g de blend bovino, queijo mussarela maçaricado, rúcula, pimenta biquinho e maionese especial da casa. Acompanha batata e refrigerante

Valor: R$ 29,90

Endereço: Av. Dois Rios, 713 - Ibura, Recife

@marvelburger.delivery

Stan Lee, da Marvel Burger | Foto: Armando Artoni/Divulgação

Palermo Burger

Palermo Sertãozinho

Palermo Sertãozinho é aquela mistura de sabores da terra composta por carne de sol desfiada, queijo coalho bem assadinho com orégano, blend de fraldinha de 150g, acompanhado uma saladinha (alface, tomate e uma cebolinha puxada na manteiga de garrafa ) e canalizado com uma rodela de abacaxi! Acompanha batata e refrigerante

Valor: R$ 46,90

Endereço: Av. Visconde de Jequitinhonha, 1880, Boa viagem

@palermo.burger

Palermo Sertãozinho, da Palermo Burger | Foto: Armando Artoni/Divulgação

Pernambucano Burger

Rei Do Baião

Burger de 160g coberto com queijo coalho assado, uma inusitada maionese de pamonha e crispy de charque, no pão brioche com gergelim, finalizado com um fio de melaço de cana. Acompanha batata e refrigerante

Valor: R$ 39,90

Endereço: Rua General Salgado, 535, Setúbal

@pernambucanoburger

Rei Do Baião, da Pernambucano Burger | Foto: Armando Artoni/Divulgação

Vila Torre

Combo Engenho Da Torre

Duble smash de costela e linguiça angus, queijo manteiga maçaricado , farofa de bacon rústica e cebola crispy , servido no pão brioche. Acompanha batata crinkle temperada da McCain, maionese especial crocante e refrigerante.

Valor: R$49,90

Endereço: R. José Bonifácio, 481, Torre

@vilatorreoriginalburger

Combo Engenho Da Torre, da Vila Torre | Foto: Armando Artoni/Divulgação

Mosh Vegan

Black Sabbath

Blend de feijão preto, fatias de cebola tostada, crocante de tofu defumado, ketchup de goiaba, creme de castanha de caju e folhas no pão black de carvão! Acompanhado de batata frita McCain e Pepsi Black

Valor: R$ 43,99

Endereço:R. das Pernambucanas, 30, Graças

@mosh.vegan



Black Sabbath, da Mosh Vegan | Foto: Armando Artoni/Divulgação

Plezier Burger

Presente misterioso

Pão brioche amanteigado, alface, tomate, anéis de cebola, blend de 120g de filé ao molho parisiense e queijo parmesão gratinado. Acompanha batata e refrigerante.

Valor: R$ 34,90

Endereço: R. Venezuela, 195, Espinheiro

@plezier.pub

Presente misterioso, da Plezier Burger | Foto: Armando Artoni/Divulgação

Nave Burger

Step Burger

Pão com gergelim, blend de 160gr, american cheese de outro planeta, queijo cremoso empanado no panko combinado com saborosa geleia de bacon e maionese da NAVE. Acompanha batatas e refrigerante.

Valor: R$ 48,90

Endereço: R. da Hora, 855 - Espinheiro

@naveburgers

Step Burger, da Nave Burger | Foto: Armando Artoni/Divulgação

Omaha burgeria

Ulla

Experimente a delícia irresistível de um suculento hambúrguer artesanal, recheado com queijo derretido, bacon crocante e a combinação surpreendente de rúcula assada e abacaxi caramelizado. Cada mordida é uma explosão de sabores, desde a intensidade do queijo até a doçura do abacaxi, tudo harmonizado perfeitamente. Uma experiência gastronômica única que eleva o hambúrguer clássico a um nível extraordinário. Acompanha batata e refrigerante

Valor: R$ 41,00

Endereço: av. Bernardo Vieria de Melo, 4978, Candeias

@omahahamburgueria

Ulla, da Omaha burgeria | Foto: Armando Artoni/Divulgação

Skina Burgeria artesanal

Cupim Cheese

Blend bovino de 150g, cream cheese, cupim desfiado, picles e molho de abacaxi com pimenta, no pão brioche. Acompanhado batata e refrigerante.

Valor: R$ 37,90

Endereço: Rua Fábio Maranhão,150, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes

@skinaburger_

Cupim Cheese, da Skina Burgeria Artesanal | Foto: Armando Artoni/Divulgação

