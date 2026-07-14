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Competição Começa o concurso "O Quilo é Nosso" com seis restaurantes de Pernambuco na disputa Competição reúne estabelecimentos de comida a quilo de todo o país na disputa pelo título de melhor restaurante do segmento

Começa nesta terça-feira (14) a 10ª edição do concurso gastronômico O Quilo é Nosso. A competição reúne estabelecimentos de comida a quilo de todo o país na disputa pelo título de melhor restaurante do segmento no Brasil. Em Pernambuco participam seis endereços.

A iniciativa, promovida pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), segue até 24 de julho. No decorrer, o público poderá experimentar os pratos desenvolvidos exclusivamente para o concurso e participar da votação que ajudará a definir os classificados para a etapa estadual.

Segundo a assessoria de imprensa do evento, em Pernambuco concorrem o Restaurante Calçada do Sabor, Espaço Mós, Pizzaria Atlântico (unidade da Av. Rui Barbosa), Restaurante Hakata, Mascate Restaurante Escola Senac e VentiSette.

Produções

O Restaurante Calçada do Sabor apresenta o prato Flor do Sertão, composto por baião de dois preparado com feijão verde, arroz e creme de queijo coalho, com carne de sol de coxão mole, linguiça artesanal, vinagrete de manga, couve crocante, charque crocante e pipoca de queijo coalho caramelizada.

O Espaço Mós concorre com o Arroz de Siri Pernambucano, um arroz caldoso com carne de siri em molho de moqueca, finalizado com camarões levemente empanados e crocantes.

A Pizzaria Atlântico apresenta o Alvorada Sertaneja, preparado com arroz de carne de sol na nata, redução de cajá e crocante de castanha.

No Restaurante Hakata, a receita escolhida foi o Bifum com Cupim, Camarão e Legumes, que reúne macarrão de arroz, cupim desfiado, filé de camarão, cenoura, repolho e molho da casa.

O Mascate Restaurante Escola Senac disputa com o Sertão Cremoso, feito com purê de banana-da-terra, creme de queijo coalho, carne de sol desfiada e levemente caramelizada, finalizado com crispe de macaxeira.

Já o VentiSette apresenta o Arroz do Sertão, um arroz caldoso de carne de sol gratinado com queijo coalho.

Avaliação

Na primeira etapa do concurso, os restaurantes são avaliados pelo voto popular e por um júri técnico local. Os consumidores atribuem notas aos critérios de limpeza, ambiente, atendimento, qualidade geral do bufê e receita participante.

Pelo segundo ano consecutivo, o concurso inclui pontuação extra para restaurantes que utilizarem ingredientes com aproveitamento integral dos alimentos, incentivando práticas mais sustentáveis e criativas na cozinha. A votação acontece pelo site www.oquiloenosso.com.br.

Na segunda fase, um júri técnico escolhe o restaurante vencedor de cada estado. Os campeões estaduais seguem para a etapa nacional, quando um júri especializado avalia os pratos preparados ao vivo durante o Salão Abrasel, em São Paulo, para definir o campeão brasileiro.

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