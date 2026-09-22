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DIA DA BANANA

Comemore o Dia da Banana hoje (22) com uma receita deliciosa de banoffee; confira

Sobremesa tem origem inglesa e é feita com doce de leite e chantilly

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Banoffee é uma das possibilidades de sobremesa com bananaBanoffee é uma das possibilidades de sobremesa com banana - Foto: Horta Filmes/Divulgação

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É em 22 de setembro quando se comemora o Dia da Banana, uma das frutas mais populares no Brasil. Com provável origem no sudeste e no sul da Ásia, e domesticada na Nova Guiné há milhares de anos, a banana é fonte de nutrientes e é ingrediente culinário extremamente versátil. 

Fornece ao organismo principalmente carboidratos, fibras, potássio e vitamina B6, mas a sua coposição muda de acrdo com o estágio de maturação. A composição muda um pouco conforme a variedade e o grau de maturação.

Para quem acha que ela deve ser restrita em dietas de baixo índice glicêmico, há um esclarecimento a fazer: a banana é doce, mas também carrega fibras, não é como se você estivesse comendo açúcar simples puro. A absorção ocorre de forma diferente. 

É importante saber o seu grau de maturação, a quantidade consumida e o que acompanha a fruta.

Mas caso você não tenha restrições de qualuqre tipo, que tal aproveitar a fruta como ingrediente de uma das mais famosas receitas de sobremesa do mundo?

A banoffee, uma criação britânica, é uma torta com massa de biscoito, recheio de doce de leite e banana. 

 

Ela foi criada nos anos de 1970, no restaurante The Hungry Monk, em Jevington, no condado de East Sussex.

Quem ensina a torta clássica é o time de culinária da empresa Selmi, explicando passo a passo. Mãos à obra e bom apetite!

RECEITA
Torta Banoffee

Ingredientes para a massa:
Meio pacote de rosquinhas sabor leite 
4 colheres de sopa de manteiga sem sal em temperatura ambiente

Para recheio e cobertura: 
400g de doce de leite 
6 bananas maduras cortadas em rodelas 
200g de chantilly batido 
Canela em pó a gosto para polvilhar

Modo de preparo:
Triture as rosquinhas no processador ou liquidificador até obter uma farofa fina
Em uma tigela, misture as rosquinhas trituradas com a manteiga até formar uma massa úmida e homogênea
Forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível com essa massa e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 10 minutos. Retire e deixe esfriar
Espalhe o doce de leite uniformemente sobre a base de massa já fria. Acomode as rodelas de banana por cima do doce de leite, cobrindo toda a superfície
Cubra as bananas com o chantilly batido, alisando com uma espátula ou criando picos decorativos
Finalize polvilhando canela em pó a gosto por toda a superfície e leve à geladeira até a hora de servir
Sirva em seguida bem gelada

Tempo de preparo: 30 minutos
Rendimento: 8 fatias
 

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