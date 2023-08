A- A+

RECEITA Comemore o Dia Nacional do Pão de Queijo preparando a receita em casa; aprenda O lanche é a comida mais famosa de Minas Gerais e faz sucesso em todo o Brasil

Não há nada mais mineiro do que pão de queijo quentinho fazendo dupla com café passado na hora.



Lanche venerado por brasileiros dos quatro cantos do País, o pãozinho de textura mista - por dentro meio liguenta, por fora quase crocante - tem um dia para chamar de seu.

Hoje, 17 de agosto, é o Dia Nacional do Pão de Queijo, o que serve como mais um bom pretexto para sair correndo comprar uma porção, ou se empolgar para fazer o quitute em casa.

A origem do pãozinho

Os registros históricos mais prováveis sobre o surgimento da receita apontam para o ano de 1750, quando a argopecuária no estado de Minas Gerais passou a se especializar na produção de leite e laticínios derivados.

À época, o estado sudestino não consumia em larga escala a farinha de trigo tradicional, que era importada, mas dispunha de produção de mandioca - que é o ingrediente base do polvilho.

Ainda segundo relatos, os primeiros pãezinhos eram feitos com aparas de queijo endurecido misturado ao polvilho. Mais tarde, leite e ovos foram acrescentados ao preparo.

A receita nos dias de hoje

Atualmente, a receita mais comum do pão de queijo, que por muitos é considerado um biscoito, leva polvilho doce ou azedo, ovos, leite, um tipo de gordura (banha de porco, óleo vegetal, manteiga) e, obviamente, queijo - preferencialmente do tipo mineiro, melhor ainda se for curado, como o minas frescal e o icônico queijo Canastra, detentor de Indicação Geográfica (IG).

Agora, vamos ao que realmente interessa. Que tal reunir os ingredientes necessários e providenciar uma bela fornada do pãozinho mais amado do Brasil?

Aprenda com um dos maiores especialistas em panificação natural do Brasil, Luiz Américo Camargo, que ensina no seu livro "Direto ao Pão" (Editora Panelinha em parceria com o Senac, 2019) o preparo tradicional.

RECEITA

Páo de queijo

Do livro "Direto ao Pão"

Ingredientes:

125 g de polvilho azedo

125 de polvilho doce

150 g de queijo meia-cura ralado grosso

240 g (ou ml) de água

50 g de banha

2 ovos

Sal a gosto

Modo de preparo:

Ferva a água com a banha, misture com os polvilhos (para escaldar). Espere esfriar uns minutinhos, junte os ovos, o sal, o queijo, agregue bem, modele (20 a 24) bolinhas, asse por uns 20 minutos a 220º C.

