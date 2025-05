A- A+

COMIDA DI BUTECO Comida di Buteco 2025: Casa de Déia Petiscos ganhou o primeiro lugar em Pernambuco O bar vai disputar a etapa nacional em julho, em São Paulo, com todos os campeões do Brasil

Uma das fases mais aguardadas do festival Comida di Buteco - a eleição do melhor petisco da temporada - foi finalizada hoje e, em Pernambuco, quem levou a melhor foi Casa de Déia Petiscos, em Candeias, em Jaboatão dos Guararapes.

O petisco que conquistou os jurados foi o Camarão Butequeiro e o anúncio foi feito nesta terça (20), em evento no bar-restaurante Quintal Cozinha Pra Torar, no Recife.

A receita Casa de Déia Petiscos combina camarões graúdos salteados com minibatatas, tomates cerejas, azeite de oliva aromatizado com alecrim, alho, alcaparras e azeitonas roxas - o prato é servido com pão francês.

“Estamos muito emocionados. Ganhar esse concurso é a realização de um sonho e também uma grande responsabilidade. Agora, vamos com tudo para representar Pernambuco com orgulho e muito sabor”, celebrou Andréia Cruz, proprietária da Casa de Déia.

Etapa

nacional

A final do concurso será em julho, na cidade de São Paulo, e o bar jaboatonense vai disputar o pódio nacional com todos os outros vencedores de cidades de todo o Brasil. Na ocasião, um júri técnico especializado vai avaliar e dará o veredito de Melhor Petisco do Brasil.

Pódio

O segundo lugar ficou com o bar Esquina do Malte, no bairro de Areias. Em terceiro, o Cantinho Sertanejo, no Barro. O quarto melhor posicionado é o Kitanda Mangangá, localizado na Cohab, e o quinto, o Barraca Beer, em Casa Amarela.

O festival

A 10ª edição do Comida di Buteco movimentou 46 bares do Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes entre os dias 11 de abril e 4 de maio. Todos os petiscos participantes foram vendidos pelo valor fixo de R$ 35. A avaliação considerou quatro critérios: sabor do petisco (70%), atendimento (10%), higiene (10%) e temperatura da bebida (10%). O resultado final teve peso igual entre os votos do público e do júri.



