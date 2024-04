Comida di Buteco avalia os melhores petiscos do Recife e Região Metropolitana

A- A+

Já é tradição! No primeiro semestre do ano, a Capital pernambucana recebe o Festival Comida di Buteco, que oferece petiscos, com o preço fixo de R$ 35, em bares e restaurantes do Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes. O evento já começou e segue até o dia 28 de abril, em 44 estabelecimentos.



Diferente dos anos anteriores, o tema desta edição é livre, ou seja, os participantes puderam criar o prato à vontade. Ao término do festival, todos concorrerão ao posto de “melhor boteco” - eleito por júri especializado e o público consumidor.



Concurso

Dessa forma, o esquema de votação permanece. Na primeira etapa, o público e um corpo de jurados, ao visitarem os endereços participantes, votam avaliando quatro categorias: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida.



O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. Os votos do público valem 50% do peso total e os dos jurados, 50%. Daí, são eleitos os três melhores botecos.

Na segunda etapa, nacional, uma nova comissão de jurados, escolhida especificamente para esse momento, vai visitar os campeões de cada circuito avaliando sua performance nas mesmas quatro categorias (petisco, atendimento, temperatura da bebida e higiene).



Elege-se, então, o Melhor Buteco do Brasil, que será conhecido e premiado no mês de julho, em São Paulo.

Os participantes:

A Bodega Cachaçaria (Olinda)

Andrews Bar e Comedoria (Olinda)

Balcón Petiscaria (Tamarineira, Recife)

Bar da Galinha (Candeias, Jaboatão dos Guararapes)

Bar do Cabo (Brasília Teimosa, Recife)

Bar do Peixe (Brasília Teimosa, Recife)

Bar do Lula (Imbiribeira, Recife)

Bar do Ró (Guadalupe, Olinda)

Bar do Vizinho (Boa Vista, Recife)

Barteco (Iputinga, Recife)

Beca Bar (Santo Amaro, Recife)

Belém (Encruzilhada, Recife)

Bistrô do Alto (Casa Amarela, Recife)

Bodega Bento Muniz (Barro, Recife)

Boteco da Pequena (Candeias, Jaboatão dos Guararapes)

Budega do Meu Lindo (Ipsep, Recife)

Budega do Rafa (Boa Viagem, Recife)

Cantinho da Amara (Afogados, Recife)

Cantinho do Axé (Vasco da Gama, Recife)

Casa de Déia Petiscos (Candeias, Jaboatão dos Guararapes)

Casa de Mainha Comedoria (Candeias, Jaboatão dos Guararapes)

Casa de Tonho (Bairro Novo, Olinda)

Casa do Chico (Graças, Recife)

Dobradinha do Régis (Pina, Recife)

Dùn Ajeun Culinária Afro Diaspórica (Boa Vista, Recife)

Empório Coroa (Bultrins, Olinda)

Espetinho da Ceca (Bomba do Hemetério, Recife)

Espetinho no Prato (Boa Viagem, Recife)

Esquina 85 (Arruda, Recife)

Esquina do Malte (Areias, Recife)

Kitanda Mangangá (UR 02, Recife)

Largura Bar (Casa Forte, Recife)

Mamute Beer (Torre, Recife)

MB Cantina De Fogo (Aldeia, Camaragibe)

Nem a Pau Juvenal (Arruda, Recife)

O Chalé Bar Karaokê (Casa Amarela, Recife)

Restaurante e Bar Vermelho (Arruda, Recife)

Seu Luna (Ipsep, Recife)

Seu Peu Gastropub (Encruzilhada, Recife)

Sup Bar Candeias (Candeias, Jaboatão Dos Guararapes)

Taberna Chopp (Tamarineira, Recife)

Tropicana Sabor e Arte (Boa Viagem, Recife)

Whiskritório (Imbiribeira, Recife)

Todas as informações no site: www.comidadibuteco.com.br/butecos/recife

