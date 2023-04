Comida Di Buteco terá nova edição a partir da Semana Santa. Confira os bares participantes

A- A+

O concurso Comida di Buteco já tem nova data para acontecer em Pernambuco. Será entre os dias 7 (Sexta-Feira da Paixão) e 30 de abril, em 36 estabelecimentos do Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes. O tema deste ano segue o lema "A vida é feita de buteco", reforçando a ideia de que as relações de afeto também acontecem ao redor da mesa.

Para esta edição, os participantes criaram petiscos com bom uso de ervas e especiarias. Para se ter uma ideia, o vencedor da edição 2022, o Vieira Bar e Restaurante, em Brasília Teimosa, criou para este ano a pipoquinha de camarões com maionese apimentada e batata frita com pó de nori e coentro. A ideia do chef Danilo Vieira foi unir as culinárias nordestina e japonesa nessa sugestão super curiosa.

Segundo a organização do evento, o concurso tem a missão de transformar vidas através da cozinha de raíz, valorizando o pequeno comércio familiar. No contexto Brasil, os números deste ano surpreendem. São mil estabelecimentos distribuidos em 24 circuitos, alcançando 50 cidades do Norte ao Sul do País. Todos eles, passam pelo crivo de jurados especializados e do público em geral, que avalia: apresentação, sabor e criatividade do petisco; além da temperatura da bebida, o atendimento da casa e também a higiene do estabelecimento.

O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. Os votos do público valem 50% do peso total e os dos jurados, 50%. Daí, são eleitos os três melhores butecos. Estes seguem classificados para a etapa nacional, formada por uma nova comissão de jurados. O Melhor Buteco do Brasil, então, será conhecido e premiado no mês de julho, em São Paulo.

Confira os participantes de Pernambuco





A BODEGA CACHAÇARIA

Av. Governador Carlos de Lima CAvalcante, 4035, Casa Caiada, Olinda - PE

ANDREWS BAR E COMEDORIA

2ª Trav. Djalma Dutra, 4, Salgadinho, Olinda-PE



ARITANA BAR

Praça João Pessoa, 5, Carmo, Olinda - PE

BAR DA GALINHA

Av. Bernardo Vieira de Melo, 6355, Candeias, Jaboatão dos Guararapes-PE

BAR DO AMPARO

Rua do Amparo, 3, Amparo, Olinda - PE

BAR DO CABO

Rua Nanuque, 37, Brasília TEimosa, Recife-PE

BAR DO PEIXE

Rua Albacora, 26, Brasília Teimosa, Recife-PE

BAR DO RÓ

Rua Orlando da Silva, 47, Amparo, Olinda-PE

BAR DO TIAGO

Rua Professor Francisco Xavier Paes Barreto, 631, Casa Caiada, Olinda-PE

BAR DO VIZINHO

Rua da Santa Cruz, S/N, Box 2 e 3, Boa Vista BOA VISTA, RECIFE - PE

BARTECO

Rua do Bom Pastor, 366, Iputinga, Recife-PE

BECA BAR

Rua Pedro Afonso, 326, Santo Amaro, Recife-PE

BIGSPETTO

Av. Pres. Castelo Branco, 5820, Candeias, Recife-PE

BIRICUTICUS BAR

Rua José Nunes da Cunha, 4592, Candeias, Jaboatão dos Guararapes-PE

BUDEGA DO MEU LINDO

Rua Aderbal de Melo, 251, Ipsep, Recife-PE

BUDEGA DO RAFA

Rua Almirante Tamandaré, 249, Boa Viagem, Recife-PE

CALDINHO DO PHELLIPE

Av. Antônio da Costa Azevedo, 103, Jardim Brasil, Olinda-PE

CANTINHO DA AMARA

Rua Alcedo Marrocos, 176, B3, Afogados, Recife-PE

CANTINHO DO AXÉ

Rua José de Rebouças, 174, Alto Nossa Senhora de Fátima, Vasco da Gama, Recife-PE

CASA DE TONHO

Rua Coronel Alberto Lundgren, 582, Bairro Novo, Olinda-PE

DOBRADINHA DO REGIS

Av. Doutor Dirceu Velloso Toscano de Brito, 281, Pina, Recife-PE

ESPETINHO DA CECA

Rua Chã de Alegria, 235, Bomba do Hemetério, Recife- PE

ESPETINHO NO PRATO

Rua Cruzeiro do Forte, 574, Boa Viagem, Recife-PE

ESQUINA 85

Rrua do Machado, 85, Arruda, Recife-PE

ESQUINA DO MALTE

Av. Tenente Felipe Bandeira de Melo, 97 - C, Areias, Recife-PE

FEIJOADA DO MANO

Av. José da Cãmara Vieira, 85, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes-PE

LARGURA BAR

Rua Jerônimo de Albuquerque, 166, Casa Forte, Recife-PE

MAMUTE BEER

Av. Beira Rio, 1303, Torre, Recife-PE

MANGAIO BISTRÔ

Rua São Fidélis, 9, UR 02, Cohab, Recife-PE

MB CANTINA DE FOGO

Rua Bezerra da Palma, 213, Aldeia, Camaragibe-PE

NEM A PAU JUVENAL

Rua da Regeneração, 640, Arruda, Recife-PE

RESTAURANTE E BAR VERMELHO

Rua da Sagrada Família, 22, Casa B, Arruda, Recife-PE

SEU PEU GASTROPUB

Rua Carneiro Vilela, 665, Encruzilhada, Recife-PE

SUP BAR CANDEIAS

Rua Antônio Carlos de Oliveira, 5666, Candeias, Jaboatão dos Guararapes-PE

VARZEAR

Rua Azeredo Coutinho, 5, Várzea, Recife-PE

VIEIRA BAR E RESTAURANTE

Rua Araguari, 47, Brasília Teimosa, Recife-PE

WHISKRITÓRIO

Av. Pinheiros, 322, Imbiribeira, Recife-PE



































































