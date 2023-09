Comida em extinção: saiba os alimentos ameaçados no planeta, segundo o catálogo da Arca do Gosto

A- A+

Uma enorme diversidade de alimentos estão sendo considerados em extinção em todo o mundo. Um projeto batizado de Arca do Gosto, criado pela rede Slow Food mundial, adotou a metáfora bíblica para criar, em 1996, a primeira lista de produtos ameaçados de extinção. Em poucos anos, a Comissão Italiana avaliou e selecionou centenas de produtos ameaçados de desaparecer.



Desde o início da iniciativa, em 1996, 5.979 produtos de dezenas de países foram integrados ao acervo, entre eles, 200 produtos brasileiros- a exemplo de Umbu, Araticum, Jerivá, Cambucá, Jenipapo, Castanha de Baru e Guaraná.. Junto com esses alimentos ameaçados, desaparecem também os saberes e as técnicas que os criaram, um patrimônio comum de cultura e de biodiversidade.

Critérios do catálogo

A Comissão Científica da Arca do Gosto criada na Itália definiu os critérios para selecionar os produtos para o projeto. Resumidamente, os critérios são: qualidades gastronômicas especiais, ligação com a área geográfica local, produção artesanal e com ênfase na sustentabilidade, e o risco de extinção.

Uma vez estabelecidos os critérios, a rede Slow Food mundial, formada por líderes de comunidades, membros, apoiadores e especialistas, preencheu formulários que foram enviados junto com amostras para degustação. Em poucos anos a Comissão Italiana avaliou e selecionou cerca de 500 produtos.

Esforço mundial

A partir desse trabalho, comissões nacionais foram formadas em muitos países do mundo afora. Os primeiros países a iniciarem o trabalho foram Estados Unidos e Alemanha, seguidos pela Suíça, Holanda e França.

Em outubro de 2002 representantes de todas as comissões se encontraram no Salone del Gusto em Turim (Itália) e uma Comissão Internacional foi formada para encorajar a atividade no mundo todo. A Comissão Internacional permite que os países troquem experiências e apoia a formação e o trabalho nas várias comissões nacionais. Ela também pode selecionar produtos para a Arca de países onde não há uma comissão local, ou onde o Slow Food ainda não tem uma base de membros.

Slow Food no Brasil

A partir de 2017, com o apoio do projeto Alimentos Bons, Limpos e Justos: Ampliação e Qualificação da Participação da Agricultura Familiar Brasileira no Movimento Slow Food, uma grande investida foi feita por membros da rede, Facilitadores, Núcleo Gestor e parceiros para inserção de novos produtos. Como resultado 70 novos produtos embarcaram no catálogo, somando 200 alimentos brasileiros. Atualmente, o trabalho continua de forma voluntária, organizado por membros apaixonados pelo projeto e apoiadores.



O que é a Arca?

A Arca do Gosto é um catálogo mundial que identifica, localiza, descreve e divulga alimentos especiais ameaçados de extinção. Sabores quase esquecidos, mas ainda vivos, pelas mãos e sabedoria de poucos mestres artesãos, agricultores, produtores e cozinheiros. Muitos deles, alimentos com potenciais produtivos e comerciais reais.



A Arca engloba produtos vegetais, animais e processados (por exemplo, queijos, pães e doces, carnes curadas) que estão se desaparecendo e sendo esquecidos.



Acesse o catálogo da Arca do Gosto.

