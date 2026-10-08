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Gastronomia Comidas do Nordeste: conheça mais sobre as receitas típicas da região De cuscuz ao bolo de rolo, a gastronomia nordestina reúne influências e traduz identidade

O Nordeste tem uma das culinárias mais ricas e vibrantes do Brasil. Daquelas que você reconhece pela fartura no prato, pelo tempero que exala e pelo contexto histórico de cada receita.

A variedade da mesa regional é mesmo essa festa gastronômica que ganha destaque no 8 de outubro, quando é comemorado o Dia do Nordestino.

Já puxe uma cadeira, passe um café e separe uma fatia de bolo de rolo, porque esse é um cardápio capaz de abrir o apetite a qualquer hora do dia.

Com influências indígenas, africanas e europeias, a comida do Nordeste faz uso da mandioca e seus derivados como a farinha, dos peixes com caldos encorpados, das frutas que se tornam sobremesas e do açúcar sempre presente na doçaria.

“Essa é uma culinária rica, que vai para todos os lados da gastronomia. É a que você come e logo se sente bem alimentado também de afeto”, resume o chef pernambucano Bruno Manoel, mais conhecido como Preto na Cozinha, que não por acaso celebra aniversário no mesmo dia em que o Nordeste tem uma data para chamar de sua.

Para ele, um produto importante na construção dessa memória é o bolo de rolo, um dos maiores símbolos da doçaria pernambucana.

Feito com finíssimas camadas de massa amanteigada, intercaladas com goiabada e enroladas uma a uma, “nosso Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco”, reforçou.

Identidade

Doce que compõe o extenso livro de receitas pernambucanas, que segundo o sociólogo Gilberto Freyre (1900-1987) ajuda a entender a formação social e cultural do Nordeste.

Ele analisava especialmente a cozinha pernambucana e defendia a preservação dos seus modos de fazer e das receitas tradicionais.

No Manifesto Regionalista, apresentado no Recife em 1926, Freyre destacou justamente “os valores culinários do Nordeste” e a importância social e cultural tanto dos pratos populares quanto dos mais elaborados.

Cardápio

Um rico acervo que atravessa a história da alimentação e se torna identidade para todos os dias (e momentos) do ano. Por isso, que tal conhecer mais sobre alguns dos pratos que você mais encontra em Pernambuco:

Cuscuz: tem origem africana, mas ganhou versão própria no Nordeste com o uso do milho. É preparado no vapor e pode aparecer no café da manhã, no jantar e até no acompanhamento de carnes e outros pratos.



Arrumadinho: muito popular na cozinha nordestina, reúne feijão-verde ou feijão-de-corda, farinha de mandioca, vinagrete e carne de sol ou charque.



Carne de sol com macaxeira: combinação clássica do sertão nordestino. Mas lembre: carne de sol é uma técnica, e a carne é salgada e parcialmente desidratada para conservação. É comum também com bastante manteiga de garrafa e queijo coalho.



Carne de bode: muito ligada ao Sertão pode ser preparada assada, cozida ou guisada, frequentemente acompanhada de macaxeira, feijão, arroz ou cuscuz.



Tapioca: tem origem ligada aos povos originários, que já utilizavam a mandioca para produzir o beiju. A preparação ganhou novas formas com a colonização e hoje é feita com a goma de mandioca hidratada.

Bolo de rolo: nasceu da adaptação do português “colchão de noiva”. A receita substituiu o recheio de amêndoas por goiabada e desenvolveu camadas de massa cada vez mais finas.

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