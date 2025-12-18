"Comidinhas mágicas: aventuras culinárias pelo mundo" é nova obra de Manu Buffara e Juliana Dieteri
Livro da chef e da nutricionista celebra a vivência e as memórias familiares
Amigas de longa data, a nutricionista Juliana Dieterich e a chef Manu Buffara acabam de lançar o “Comidinhas mágicas: aventuras culinárias pelo mundo”, pela Editora Senac São Paulo, trazendo recortes de vivências em família, envolvendo os filhos pequenos nas tradições culinárias.
São ingredientes essenciais da narrativa da dupla de autoras imaginação, descobertas conjuntas e os laços de afetividade que unem suas famílias.
Como surgiu?
Resultado da união da expertise gastronômica da chef paranaense Manu Buffara, reconhecida internacionalmente pela cozinha sustentável e pelas práticas de educação alimentar, e a sensibilidade narrativa de Juliana Dieterich, o livro nos conduz em uma jornada lúdica por diferentes culturas culinárias, apresentando receitas criativas e acessíveis para serem preparadas por adultos e crianças.
SERVIÇO
Livro "Comidinhas mágicas: aventuras culinárias pelo mundo"
Autoras: Juliana Dieterich e Manu Buffara
Páginas: 194
Preço: R$ 150 no site da Editora Senac São Paulo
