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BARULHO EM RESTAURANTE

Como o barulho pode afetar a experiência da clientela no restaurante?

Arquiteta destaca a importância de reduzir ruídos em um ambiente de entretenimento

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Empreendedores locais estão mais preocupados em oferecer conforto acústico aos clientesEmpreendedores locais estão mais preocupados em oferecer conforto acústico aos clientes - Foto: Divulgação

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Tente lembrar quantas vezes você já se incomodou com o barulho em um restaurante. Melhor. 

Lembre daqueles aos quais você decidiu não voltar por causa da acústica ruim, daquelas que, para ser ouvido pela pessoa à frente, foi preciso quase gritar.

Em pleno 2026, em muitos estabelecimentos, a acústica ainda é uma questão nelvrágica. 

Prioridade
Via de regra, os empreendedores do setor se preocupam em acertar ambientação, enxoval de mesa, equipamentos de cozinha. 

O som, muitas vezes, não é considerado no projeto sob o argumento de que custa muito caro. 

Mudança em curso
Essa falta de prioridade começa a deslizar diante de uma clientela mais exigente, mais experiente, e que passou a refinar os critérios das suas escolhas. 

Aos poucos, portanto, a redução de ruídos ou o conforto acústico, expressão mais assertiva, começa a ser incluída na lista dos ajustes mais importantes.

Quem atesta essa nova realidade em processo é a arquiteta Débora Barretto, CEO da Audium. 

A arquiteta Débora Barretto, CEO da Audium, empresa especializada em acústica. Foto: Divulgação

"O conforto acústico entra nessa história porque prepara o ambiente para o uso e permite que as pessoas conversem sem precisar gritar, o que ajuda a fidelizar clientes. O mercado de Pernambuco já percebeu isso e tem se destacado no âmbito do Nordeste ao valorizar a acústica como um elemento que traz retorno financeiro para o estabelecimento, ou seja, um investimento, e não um custo", afirma Débora. 

Nos restaurantes
No setor gastronômico é onde essa mudança está mais visível. "O setor gastronômico de Pernambuco cresceu, nesses últimos três anos, não só em qualidade, mas na busca por proporcionar ambientes acolhedores, adequados e sofisticados", observa Débora.

O empresário Amadeu de Souza Dias, diretor administrativo e sócio-proprietário de uma conhecida rede de restaurantes pernambucana, aplicou projeto acústico em todas as casas.

Segundo ele, o barulho era um problema crônico antes do projeto, provocado  pela sobreposição de conversas entre os clientes e pela nitidez do som ambiente.

Neste caso, a redução substancial de ruídos foi feita a partir da aplicação de uma parede com material acústico revestida com painel de lã e forro com o mesmo revestimento. 

"Foi uma sonoridade extraordinária, os clientes ficaram completamente satisfeitos", afirma. 

Os frequentadores passaram a permanecer mais tempo no salão e a equipe também sentiu a diferença. "Eles ficaram mais tranquilos, pois o barulho melhorou bastante", conta o empresário.

Mas nem tudo se resume ao ambiente de restaurantes. Um shopping também acumula fluxo de pessoas, logo, muitos ruídos, e os projetos de acústica são uma mão na roda para amenizar o problema. 

É o caso da área gourmet do RioMar Recife, do grupo JCPM, que adotou o cuidado com a acústica como protocolo padrão desde a construção de todos os shoppings. 

Perda auditiva
O barulho ainda interfere na produtividade das equipes e está relacionado ao aumento dos níveis de estresse dos funcionários. E mais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), até 2050, um quarto da população mundial deve conviver com algum grau de perda auditiva, o equivalente a 2,5 bilhões de pessoas, das quais pelo menos 700 milhões precisarão de reabilitação.

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