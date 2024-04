A- A+

Sabores Comunidade Portuguesa de Pernambuco celebra noite regada a bacalhau no Recife "Academia do Bacalhau" acontece nesta quinta-feira (25) no Restaurante Adega, do Clube Português do Recife; adesão custa R$ 150

Para além do cardápio regado a bacalhau, uma celebração está marcada para a noite desta quinta-feira (25), no Restaurante Adega, do Clube Português, no bairro das Graças, Zona Norte da cidade.



A partir das 19h30 o espaço promove mais uma edição da Academia do Bacalhau - evento que reúne a Comunidade Portuguesa de Pernambuco.



Com adesão de R$ 150 - valor que inclui entrada, prato principal, sobremesa e bebidas, além do estacionamento - vinhos lusitanos também estão inseridos no menu.

“É uma noite de celebração, de interação social e de excelente frequência no clube. A diretoria está trabalhando cada dia mais para promover eventos neste modelo, que movimentam a vida social da instituição com um bom público”, afirmou o vice-presidente do Clube Português, Fernando Medicis.

Interessados em participar da Academia do Bacalhau, pode fazer a adesão através do número (81) 3097-7270 // (81) 9 8242-0816. As vagas são limitadas.





Sardinhada

Ainda no Clube Português, outro evento tradicional deve atrair o público neste sábado (27). Trata-se da "Sardinhada" - realizado comumente no Clube Barrozo, mas que desde 2023 passou a ocupar o salão nobre luso.



Com almoço servido às 12h30, no menu a sardinha portuguesa é a protagonista, em meio a vinhos lusos - inclusive o já conhecido e apreciado vinho do Porto.

A adesão custa R$ 100 e pode ser feita por meio do telefone (81) 3231-5400.

Serviço

Academia do Bacalhau

Quando: Quinta-feira (25), a partir das 19h30

Onde: Restaurante Adega (Clube Português do Recife) - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 172, Graças

Adesão R$ 150 via telefones (81) 3097-7270 // (81) 9 8242-0816.

Informações: @adega.restauranteportugues

Sardinhada

Quando: Sábdao (27), 12h30

Onde: Clube Português do Recife - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 172, Graças

Adesão R$ 100 via telefone 81.3231.5400.

Informações: @clubeportuguesdorecife

