A- A+

Premiação Concurso do Suco de Uva Brasileiro abre inscrições na segunda-feira (23); confira Vinícolas de todo o país poderão inscrever suas amostras na iniciativa dedicada à avaliação técnica e profissional

O Concurso do Suco de Uva Brasileiro – Edição 2026 abre inscrições na segunda-feira (23). Nele, vinícolas de todo o país poderão inscrever suas amostras na iniciativa dedicada à avaliação técnica e profissional da bebida.

Podem participar os produtores registrados no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), em conformidade com a legislação vigente. Eles poderão inscrever suas amostras até o dia 13 de março, por meio do site www.enologia.org.br.



Segundo o presidente da ABE, enólogo Mário Lucas Ieggli, esse era o momento de criar um espaço exclusivo de avaliação técnica, com critérios profissionais e metodologia própria.

São cinco categorias distintas: Suco de Uva Natural, Suco de Uva Integral, Suco de Uva Reconstituído, Suco de Uva Gaseificado e Suco de Uva Orgânico ou Biodinâmico, com três grupos em cada uma - branco, rosé e tinto.

Para embalagens com volume igual ou superior a 750 ml, deverão ser entregues duas unidades. Já para embalagens com volume inferior a 750 ml, três unidades.

O regulamento não prevê a participação de produtos classificados como Suco Adoçado, Néctar de Uva, Bebida ou Refresco de Uva, ou qualquer outra variação não prevista.

As amostras serão avaliadas às cegas nos dias 9 e 10 de abril por um painel de degustadores especializados, com base em critérios sensoriais como aspecto visual, qualidade aromática, equilíbrio gustativo e harmonia geral.

A divulgação oficial dos resultados ocorre no dia 11 de abril.



SERVIÇO

Concurso do Suco de Uva Brasileiro – Edição 2026

Inscrições e entrega de amostras: 23 de fevereiro a 13 de março de 2026

Degustação: 9 e 10 de abril de 2026

Divulgação dos resultados: 11 de abril de 2026

Regulamento e inscrições: www.enologia.org.br



Com informações da assessoria de imprensa!







Veja também