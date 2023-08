Concurso gastronômico abre inscrições para participantes de todo o país; saiba como concorrer

A- A+

O Centro Cultural do Alumínio (CCAL), espaço que promove a arte, a história e a cultura do alumínio, anuncia a abertura das inscrições para o concurso nacional de gastronomia "Alimentando nossa Cultura”. As inscrições são gratuitas e abertas até o dia 31 de agosto e as premiações são de R$ 10 mil.

Em sua primeira edição, o evento e celebra a diversidade da culinária brasileira e, em especial, dos ingredientes tradicionais do Pará. Para participar do concurso, os interessados devem residir no Brasil e apresentar uma receita típica da região pela qual tenham uma memória afetiva, com o uso de pelo menos um ingrediente típico do Pará e a utilização de utensílio de alumínio.

“Quando buscamos retratar no concurso cultural pratos típicos de cada região brasileira, estamos divulgando as tradições e costumes desse povo, e isso é difusão da cultura. Todas as receitas, cada uma com seu fazer, vêm repletas de muita história e tradição”, pontua o diretor do projeto, Flávio Enninger.

Para a premiação, será escolhida uma receita de cada uma das 6 categorias participantes: Região Sul, Região Sudeste, Região Centro-Oeste, Região Nordeste, Região Norte e Menção Honrosa – que conta com o município de Barcarena, Abaetetuba e Paragominas-PA. No total, serão 6 premiados, cada um com o valor de R$ 10 mil, troféu, certificado de participação, presença na exposição e menção no catálogo de receitas.

Entre os jurados da competição, o concurso contará com reconhecidos nomes da gastronomia brasileira como: Chef Dona Carmem Virgínia, gastrônoma, pesquisadora – que une a tradição e a técnica secular da culinária africana com o tempero brasileiro – e também jurada no reality Cozinheiros em Ação e apresentadora de seu próprio programa, Uma Senhora Panela; Chef Léo Modesto, paraense reconhecido por seu trabalho em prol da cozinha amazônica de raiz e que participou do reality Mestre do Sabor; e Rosa Moraes, presidente do The World's 50 Best Restaurants, educadora e jornalista, tendo participado como jurada no reality Iron Chef Brasil.

Serviço

“Alimentando nossa Cultura”

Quando: inscrições de 24 de julho até 31 de agosto

Evento de avaliação dos jurados: 21 de setembro

Inscrições e mais informações pelo site

