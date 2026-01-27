Concurso internacional de vinhos abre inscrições para vinícolas do mundo todo; confira
Nova edição do Brazil Wine Challenge, promovida pela ABE, reúne 19 categorias, incluindo três inéditas
O concurso internacional de vinhos promovido pela Associação Brasileira de Enologia (ABE) abriu inscrições para o 13º Brazil Wine Challenge. Até o dia 11 de abril, vinícolas de todo o mundo podem indicar, de forma on-line, suas amostras para a seletiva.
São 19 categorias que contam com a chancela da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) e da Associação de Enólogos da América. O regulamento oficial e a ficha de inscrição estão no site www.brazilwinechallenge.com.br.
Nesta edição, o concurso passa a contemplar três novas categorias: bebida desalcoolizada, vinho com grau alcoólico reduzido e vinho laranja — incorporadas em conformidade com as atualizações das normas da OIV para organização de concursos internacionais.
As degustações do 13º Brazil Wine Challenge estão marcadas para os dias 16 e 18 de junho, no Centro Empresarial de Bento Gonçalves, reunindo um júri internacional formado por especialistas de diferentes países. Os resultados serão divulgados no dia 19 de junho.
As categorias do 13º Brazil Wine Challenge
Vinho Branco Não Aromático
Vinho Branco Aromático
Vinho Rosé
Vinho Tinto
Vinho Laranja*
Vinho Frisante Natural Branco
Vinho Frisante Natural Rosé
Vinho Frisante Natural Tinto
Vinho Espumante Natural Branco
Vinho Espumante Natural Rosé
Vinho Espumante Natural Tinto
Vinho Gaseificado
Vinho Doce Natural
Vinho Sob Véu de Levedura
Vinho Licoroso
Mistela
Destilado Vínico
Bebida Desalcoolizada*
Vinho com grau alcoólico reduzido*
*Com informações da assessoria de imprensa