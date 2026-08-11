Concurso O Quilo é Nosso elegeu o melhor prato na etapa estadual; confira
Pizzaria Atlântico vence concurso com prato à base de arroz de carne de sol na nata, redução de cajá e crocante de castanha
A etapa estadual do concurso gastronômico O Quilo é Nosso consagrou a Pizzaria Atlântico como a vencedora da etapa estadual. A casa participou com o prato Alvorada Sertaneja, preparado com arroz de carne de sol na nata, redução de cajá e crocante de castanha.
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A final pernambucana foi realizada no dia 6 de agosto, no Senac, e reuniu os três restaurantes classificados a partir da etapa de votação popular.
A marca ganhadora disputou a final estadual com o Espaço Mós Gastronomia e o Calçada do Sabor. Como resultado, o podium ficou ocupado, na ordem, péla Pizzaria Atlântico; Mós Gastronomia; e Calçada do Sabor.
Participaram da avaliação o júri técnico formado por Lourdes Barbosa, da Mercearia Pará; Wellington Junior, representante do Banco do Nordeste; e George Luis, instrutor do curso de Gastronomia do Senac.
Agora, Pizzaria Atlântico avança para a final nacional do concurso, que será realizada nos dias 14 e 15 de setembro, durante a Semana de Alimentação Fora do Lar.
Criado pela Abrasel, O Quilo é Nosso é uma ação para valorizar o segmento de comida a quilo e estimular a criação de receitas pelos restaurantes participantes.