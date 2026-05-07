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dia das mães Confeitaria de Origem prepara sacolas especiais para o Dia das Mães; confira o kit Marca pernambucana especializada em bolos, ainda aceita encomenda de quiches salgadas

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O confeiteiro Heleno Júnior, à frente da Confeitaria de Origem, no Recife, preparou um kit com sotaque regional para o Dia das Mães, disponivel sob encomenda.



Em uma bag de feira colorida, batizada de Sacola de Origem, existe uma refeição completíssima para fazer a alegria das homenageadas do próximo dia 10 de maio;

Na Sacola de Origem tem: degustação de três bolos, pão artesanal, suco de uva integral, torradas, drip de café ou chá, ovos gratiandos, munguzá, pamonha, biscoitos, geleia de nego bom, tapioca ensopada cm leite de coco doce, guardanapo de chita, além da sacola de nylon, cartão e buquê de flores.

O kit custa R$ 240 mais a taxa de entrega.

Heleno Júnior também aceita encomenda dos itens regulares do seu cardápio, como quiches de alho-poró, ricota e carne de sol, entre outros sabores, além da seleção de bolos típicos, como bolo de noiva pernambucano, de queijo do reino com abacaxi, de banana sem açúcar, etc.



Informações: @confeitariadeorigem e (81) 99256-7603

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