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PRÊMIO Confeiteira brasileira Juliana Penteado conquista prêmio da La Liste; confira Ela é a primeira brasileira a receber a distinção internacional na categoria de confeitaria

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É na Calçada da Estrela, na cidade de Lisboa, Portugal, onde a confeiteira brasileira Juliana Penteado mantém, desde 2021, uma loja de sobremesas que parece ter saído de um conto de fadas.

Radicada no país europeu, Juliana acumula na bagagem profissional atuações no Brasil e na Europa, e ganhou ainda mais visibilidade ao ser jurada do Masterchef Portugal em 2024 e 2025.

Nesta segunda-feira (15), Juliana foi agraciada com o prêmio "Pastry Talent of the Year" 2026 em eleição promovida pelo guia gastronômico La Liste para o setor de restaurantes, hotelaria e confeitaria contemplando casas e profissionais de todo o mundo. A cerimônia de premiação aconteceu em Paris, capital da França.

Ela é a primeira profissional brasileira de confeitaria a receber a distinção.

Em postagem no seu Instagram, a profissional celebrou a conquista: "(...) A gastronomia ocupa um lugar especial na minha vida há muito anos, e talvez o que mais me emocione nela seja perceber que ela vai muito além da comida..."

Juliana Penteado muda semanalmente a oferta de sobremesas da sua pequena loja, priorizando o uso de ingredientes naturais e aprimorando sobremesas já conhecidas, como o brasileiríssimo quindim.

O uso equilibrado do açúcar também é uma característica das suas criações, bem como a preferência por fazer sobremesas aromáticas.

Premiados brasileiros

Ao todo, mais quatro chefs de cozinha brasileiros já foram agraciados com as premiações da La Liste: Renata Vanzetto (2020), Tássia Magalhães (2024) e o casal Lisiane Arouca e Fabrício Lemos (2026)

Confira os premiados aqui

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