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Criatividade Confeiteira do Recife cria taça da Copa do Mundo de bolo de rolo e viraliza nas redes sociais Responsável pela criação é Vandly Ferraz. Proposta, segundo ela, é transformar os sabores e tradições pernambucanas em formatos criativos e inusitados

A mistura de Copa do Mundo e gastronomia pernambucana resultou na criação de uma sobremesa com formato para lá de inusitado. Uma confeiteira do Recife criou um troféu de bolo de rolo para celebrar o início do mundial.

A iguaria reproduz o formato da taça do Mundial, chamou a atenção na internet e logo viralizou.

Taça une amor pelo futebol e pela gastronomia pernambucana | Foto: Vandly Ferraz/Cortesia

A responsável pela criação é Vandly Ferraz, do bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife. A proposta, segundo ela, é transformar os sabores e tradições pernambucanas em formatos criativos e inusitados.

"Ao longo dos anos, já transformei o bolo de rolo em ovos de Páscoa, panetones, corações, ursos e diversos outros formatos temáticos. Com a aproximação da Copa do Mundo, eu queria criar algo diferente, que unisse futebol, identidade cultural e o humor característico do pernambucano", informou Vandly Ferraz, que atua no ramo da confeitaria desde 2012.

O troféu é feito de bolo de rolo, chocolate branco, brigadeiro de cream cheese e goiabada cascão, e é comercializado a R$ 90 (meia taça, com 1 kg) e a R$ 150 (a taça inteira, de 2 kg).





Tecnologia saborosa

As invenções unem criatividade e tecnologia. A profissional utiliza modelagem 3D para desenvolver projetos personalizados e atingir os mais diferentes formatos. As criações são compartilhadas nas redes sociais.



Além do troféu, ela também produziu bolo com formato de bola e pintura da bandeira do Brasil, e fez ainda minibolos de rolo que formam parte do corpo do "cão torcedor".

Confeiteira usa modelagem 3D para desenvolver projetos | Foto: Vandly Ferraz/Cortesia

"Utilizando recursos de modelagem e impressão 3D para desenvolver a estrutura, criei uma versão inspirada na taça da Copa do Mundo. Na prática, foi a continuação do mesmo trabalho que venho desenvolvendo desde 2015: pegar um símbolo conhecido e reinterpretá-lo através da confeitaria pernambucana para ficar com nossa personalidade", ressaltou.

A confeiteira afirmou que a repercussão da taça superou suas expectativas e defende que a criação une as três principais paixões: futebol, bolo de rolo e o orgulho de nascer no estado.

"O pernambucano tem muito orgulho da sua terra. Somos conhecidos por brincar dizendo “Pernambuco meu país”. Então pensei se todo mundo fala que Pernambuco é um país, por que nunca fomos convocados para a Copa? Foi aí que nasceu a brincadeira de criar nossa própria taça", afirmou Vandly Ferraz.

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