FENEARTE Confira a programação gastronômica da Fenearte 2023, com aulas culinárias e restaurante inédito Agenda inclui receitas ao vivo, com acesso gratuito do público

A 23ª da Fenearte terá uma programação dedicada à Gastronomia. Entre os dias 5 e 16 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco, o evento terá aulas-show com produções de receitas ao vivo, degustação e a operação do restaurante Pernambuco à Mesa.

Sob a curadoria gastrô do Instituto César Santos, a agenda inclui as atividades da Cozinha Fenearte, que, além dele, terá mais 15 chefs pernambucanos, das quartas aos domingos. O espaço vai acompanhar o tema principal da feira, “Loiceiros de Pernambuco – Arte da Terra, Poesia das Mãos”, tendo a panela de barro como destaque nos preparos. Os chefs irão criar menus inspirados nas regiões do Litoral, Zona da Mata, Agreste e Sertão.



As receitas terão duração média de uma hora e duas pessoas da plateia serão sorteadas para degustar o prato em uma mesa posta. Além disso, de quinta a domingo, o prato poderá ser pedido por quem quiser, a um preço acessível. A capacidade do local é de 40 pessoas sentadas e o acesso, gratuito, é por ordem de chegada.

Já o restaurante Pernambuco à Mesa terá cardápio assinado por Cesar Santos e carta de vinhos construída pelo sommelier Ângelo Miranda, além de sobremesas criadas pelas confeiteiras da Associação Assucar e participação do confeiteiro Jonathan Liandro, do café Negro Brownie de Caruaru. O funcionamento é de lanches e jantares durante todos os dias e almoços aos sábados e domingos.

Além dessas atividades, este ano entra em cena o Circuito Fenearte, em que dez restaurantes do Recife e de Olinda vai agregar a seus menus a receita apresentada por seu respectivo chef na Cozinha Fenearte. Participam: Altar Cozinha Ancestral; Bar do Cabo; Cá-Já; Cais Rooftop; Chica Pitanga; Moendo na Laje; Oficina do Sabor; Retetéu Comida Honesta; São Pedro; Vieira.

Serviço:

Cozinha Fenearte

Data: de 05 a 09 de julho; e de 12 a 16 de julho

Local: mezanino do Centro de Convenções

Acesso: Das 14h às 22h

Programação:

05/07, às 16h30 – Chef César Santos (Oficina do Sabor, Olinda)

06/07, às 18h30 – Chef Thiago Chagas (São Pedro Restaurante, Recife)

07/07, às 16h30 – Chef Yuri Machado (Cá-Já, Recife); às 18h30 – Chefs Pedro Imperiano e Yanne Moraes (Dom Pedro, Garanhuns)

08/07, às 16h30 – Chef Danilo Vieira (Vieira Restaurante Bar, Recife); às 18h30 – Chef Claudemir Barros (Chica Pitanga, Recife)

09/07, às 16h30 – Chef Mieres Alencar; às 18h30 – Chef Alfredo Cândido (Santorini, Caruaru)

12/07, às 16h30 – Chef Jonathas Liandro (Negro Brownie, Caruaru)

13/07, às 17h30 – Chef Carmem Virgínia (Altar Cozinha Ancestral, Recife)

14/07, às 16h30 – Chef Anna Corinna (Assucar, Recife); 18h30 – Chef Natália Oliveira (Bar do Cabo, Recife)

15/07, às 16h30 – Chef Negralinda; às 18h30 – Chef Eudes Cardoso (Família da Cabidela, Gravatá)

16/07, às 16h30 – Chef Cláudio Manoel; às 18h30 – Chef Rapha Vasconcellos (Moendo na Laje, Recife)



Pernambuco à Mesa

De 5 a 16 de julho

Local: mezanino do Centro de Convenções

Horário: de segunda a sexta, das 14h às 21h30; aos sábados e domingos, das 10h às 21h30

