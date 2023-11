A- A+

Nutrição Confira alimentos que ajudam a hidratar e enfrentar o calor intenso que assola o Brasil Manter a hidratação do corpo vai além da ingestão de água e pode ser conquistado com a boa escolha do cardápio

Manter o corpo fresco e hidratado durante as altas temperaturas que estão sendo registyradas por todo o Brasil vai além de simplesmente ingerir água em abundância. Nesse cenário de calor extremo no Brasil, é essencial explorar opções alimentares que auxiliem nesse processo.



Segundo Lara Folster, especialista em alimentação saudável e fundadora da Lanche&Co, alguns alimentos podem ser grandes aliados para enfrentar uma das semanas mais quentes do ano. Confira as dicas!



Consumir frutas como melancia, melão, uva, maçã congelada e abacaxi, bem como legumes que contam com bastante água e nutrientes em sua composição, a exemplo do pepino, são boas estratégias alimentáres. Além das frutas e legumes há a opção de fazer sorvetes caseiros refrescantes, como a mistura de banana congelada batida com leite de amêndoa e a combinação de manga congelada batida com água.



Para aqueles que têm dificuldade em consumir água pura, a especialista recomenda alternativas como chá de camomila, água de coco ou água saborizada. “Se proteger do calor vai além da ingestão de água, a inclusão desses alimentos e alternativas refrescantes no dia a dia podem ser uma estratégia eficaz para se manter hidratado e saudável, mesmo em temperaturas climáticas desafiadoras”, explica a especialista.

Caso não seja possível preparar os sorvetes em casa, a sugestão é optar por sabores mais leves de sorvetes prontos, como limão. Essa escolha não apenas proporciona um sabor refrescante, mas também contribui para a manutenção da hidratação.

