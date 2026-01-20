A- A+

DICAS CULINÁRIAS O bolo não cresceu? O bolo solou? Chef explica como acertar na sobremesa caseira; confira Rafael Fraga, da Prática, diz que qualquer falha no processo do bolo pode afetar o resultado da receita

Quem nunca se frustrou, depois de algumas horas e o cheirinho de massa assada invadindo a casa, abrir o forno e... se deparar com um bolo solado?

O problema, antigo diga-se de passagem, foi o tema mais buscado no Google em 2025, no nincho culinária. Os termos como “bolo não cresce” e “bolo solado” aumentam em mais de 30% nos meses mais frios do ano, quando se cozinha mais em casa.

Mas o que causa a 'falência' da massa do bolo? De acordo com o chef Rafael Fraga, da marca Prática de equipamentos de food service, adianta que pode haver várias falhas ao longo do processo de preparo da sobremesa caseira.

“Um bolo perfeito depende de equilíbrio, temperatura correta, ingredientes em boa condição e uma massa bem estruturada. Quando qualquer uma dessas etapas falha, o resultado final é comprometido”, explica Rafael.

De forma objetiva, o profissional elenca os principais motivos que fazem o bolo murchar, não crescer ou solar, confira:

Medidas erradas na receita

Colocar líquido demais ou exagerar na farinha deixa o bolo pesado e impede que ele cresça

Como evitar: meça os ingredientes com cuidado, siga a receita e peneire a farinha antes de usar para deixar a massa mais leve

Problemas com o fermento

Fermento vencido, em pouca quantidade ou em excesso faz o bolo não crescer ou murchar depois de assado

Como evitar: use fermento dentro da validade, na medida certa e teste antes de colocar na massa

Massa batida do jeito errado

Mexer demais depois de colocar a farinha deixa o bolo duro, bater pouco não cria ar suficiente para crescer

Como evitar: depois da farinha, misture devagar. Na etapa de bater manteiga, açúcar ou claras, capriche para incorporar ar

Ingredientes gelados

Ovos, leite ou manteiga frios atrapalham a mistura e o crescimento do bolo

Como evitar: retire os ingredientes da geladeira com antecedência e use tudo em temperatura ambiente

Erros na temperatura do forno

Forno frio não deixa o bolo crescer, forno quente demais assa por fora e deixa cru por dentro. Abrir o forno cedo também faz o bolo murchar

Como evitar: preaqueça o forno entre 170 °C e 180 °C e evite abrir a porta nos primeiros 15 a 20 minutos

Forma inadequada

Forma grande demais espalha a massa e faz o bolo crescer pouco

Como evitar: use o tamanho de forma indicado na receita

Tirar ou desenformar antes da hora

Retirar o bolo ainda cru ou desenformar quente o faz afundar no meio

Como evitar: faça o teste do palito e espere de 10 a 15 minutos antes de desenformar

Para o chef Rafael Fraga, entender o comportamento da massa é o que garante bolos sempre fofos e estáveis. “Quando controlamos temperatura, proporções e manipulação, o bolo reage exatamente como deveria. Pequenos ajustes tornam o processo mais previsível, evitando desperdícios e garantindo um bolo delicioso”, finaliza.

