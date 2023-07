Confira os restaurantes do Recife e Região Metropolitana que oferecem área kids

A- A+

Com a folga das crianças no mês de julho, surge a missão de encontrar atividades que ajudem a gastar essa energia extra do período. Melhor ainda se a programação conseguir unir toda a família, a exemplo de jogos e brincadeiras oferecidos entre uma refeição e outra dentro do restaurante. Isso mesmo! As áreas infantis são demandas frequentes, que costumam ganhar mais adeptos nesta época do ano. Veja onde encontrá-las.

Parque Restaurante e Pizzaria

Conhecida pelo espaço amplo dedicado à criança, a marca oferece áreas com atividades variadas: escorrego, parquinho de madeira, área de leitura e contação de histórias e até a réplica de uma minicozinha. O acesso é gratuito, mas também pode ser reservado para aniversários.

Endereço: Rua da Hora, 330, Espinheiro.

Instagram: @parquerestauranteepizzaria.

Fabbrique Pastifício

O restaurante italiano oferece área kids de 40m² com vários equipamentos. Ar-condicionado, cidade cenográfica, brinquedoteca e escalada de rapel estão sob estrutura controlada por câmera de segurança. Está disponível gratuitamente em todos os horários do restaurante, mas com monitor apenas aos sábados e domingos, no almoço.

Endereço: Estrada Real do Poço, s/n, Poço da Panela.

Instagram: @fabbrique.

Parraxaxá

Conhecido por reunir famílias inteiras em volta da boa comida nordestina, a rede, que opera na Zona Sul e na Zona Norte do Recife, tem área infantil com escorrego e espaço de leitura para os pequenos. O uso é gratuito.

Endereços: Rua Igarassu, 40, Casa Forte e avenida Fernando Simões Barbosa, 1200, Boa Viagem.

Instagram: @parraxaxa.

Coco Bambu

Os pequenos têm espaço amplo, coberto, climatizado e com recreador - sendo cobrada uma taxa de R$ 24,90 por criança.

Endereço: Shopping Recife.

Informações: (81) 3038-7080.

Entre Amigos - o Bode

Os pais que vão ao restaurante de comida regional podem deixar os filhos com os recreadores, no valor de R$ 14. O espaço oferece parque coberto, cama elástica e mesinhas para atividades em geral.

Endereços: rua da Hora, 695, Espinheiro, e rua Marquês de Valença, 50, Boa Viagem.

Informações: (81) 3222-6705 e 3312.1000.



Bercy Village

Além das saladas e crepes disponíveis no cardápio, a marca é bem conhecida pela área dedicada às crianças. Leia-se parque com brinquedos de madeira disponíveis gratuitamente.

Endereços: rua Prof. Rui Batista, 120, Boa Viagem e Estrada do Encanamento, 341, Casa Forte.

Instagram: @bercyvillage.

Caldinho do Nenen

Entre um chope e outro, os pais podem deixar os pequenos se divertirem no parque coberto, equipado com cama elástica e brinquedos eletrônicos. O acesso custa R$ 15. Em alguns dias da semana há dois recreadores.

Endereço: rua Nogueira de Souza, 63, Pina.

Informações: (81) 3466-6455.

