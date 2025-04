A- A+

Programação Confira os festivais de gastronomia que movimentam o Grande Recife e a ilha de Fernando de Noronha Festivais prometem movimentar o mercado gastronômico com cardápios especias à disposição do público. Confira o roteiro

gastronômicos. Uma chance e tanto para o público montar a rota em direção a festivais que oferecem descontos e (ou) produções culinárias exclusivas.

Do café harmonizado ao menu de três etapas, opções que valem a visita a bares e restaurantes instalados no Recife e Região Metropolitana, além do arquipélago de Fernando de Noronha. Confira as opções:

Brasil Sabor

Uma das principais iniciativas da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o festival Brasil Sabor, chega à 19ª edição com novidade.

O circuito, que ocorrerá entre 15 de maio e 1º de junho, contará, pela primeira vez, com a participação de estabelecimentos da ilha de Fernando de Noronha. Serão dez casas ao todo, e um dos confirmados é o restaurante Benedita Cozinha Afetiva, já visitado pela re­­­­­portagem da Folha de Pernambuco.

Sob o tema “Cores e Sabores de Noronha”, o festival é inédito na ilha e feito numa parceria com a Empetur e Visite Noronha. Durante o festival, os estabelecimentos convidados devem criar pratos temáticos, priorizando ingredientes da cultura culinária local.

De acordo com a assessoria do Brasil Sabor, chefs convidados também farão participações especiais nas casas do festival.

A programação ainda será composta por apresentações culturais, palestras sobre sustentabilidade na gastronomia e um livro reunindo receitas e histórias dos participantes.

Serviço:

Quando: 15/05 a 1º de junho

Instagram: @festivalbrasilsabor

Restaurant Week

Já entre os dias 25 de abril e 25 de maio, a Capital e Região Metropolitana abrem espaço para a 23ª edição da Recife Restaurant Week.

São mais de 60 estabelecimentos participantes, sendo 17 estreantes, que trabalharão o tema “A Culinária do Norte do Brasil”, incorporando ingredientes típicos, como mandioca, jambu, açaí, castanha-do-Pará e peixes de água doce.

O menu fechado inclui entrada, prato principal e sobremesa. Eles são oferecidos em quatro categorias com preços fixos, incluindo a doação de R$ 1 para uma causa social.

Os valores são: Standard (R$ 54,90 no almoço e R$ 69,90 no jantar); Plus (R$ 69,90 e R$ 89,90); Premium (R$ 89,90 e R$ 109,90); e, como novidade, o Menu Diamond (R$ 109 no almoço e R$ 149 no jantar).

A edição também se destaca pela chegada de novos nomes ao circuito: Solo Brewing (Boa Viagem e Poço da Panela), Sushi Yoshi, Furetti Cucina Italiana (Parnamirim), Encanta Moça, Kaftia Culinária Libanesa, Le Couvert, Mariazinha Comida Brasileira, Yokocho Izakaya, Orange Bake, Caldinho do Nenen, Camarada Camarão (Shoppings Recife e RioMar).

Também Empório Prime, Toscana Café e Senhorzin. Os estreantes se juntam a casas conhecidas, como Beijupirá, Entre Amigos Praia, Coco Bambu, Mangai, Oficina do Sabor, Pobre Juan, Toscana Trattoria, Il Tavolo e Çá Va.

Serviço:

Quando: 25/04 a 25/05

Instagram: @pernambucorestaurantweek e @restaurantweekbrasil

Café especial é destaque no Recife Coffee (Foto: Filipe Ramos)

Recife Coffee

E lá se vão dez anos do festival que propõe reunir os amantes de café especial. Nesta 10ª edição, o Recife Coffee acontece de 4 de maio a 8 de junho, em 39 cafeterias do Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Taquaritinga do Norte e Gravatá, sob realização da Associação de Cafeterias de Especialidades de Pernambuco (ASCAPE).

Todos os participantes oferecerão “Sugestão dos barista”, que vem com café especial, salgado e sobremesa, por R$ 41,90. O valor, aliás, é o mesmo do ano passado, ainda que o preço do grão esteja elevado ultimamente.

Em 2025, participam pela primeira vez as cafeterias: Café Jardim, Fuso, Pramuê, Roasters e Zoco Mirante.

Já entre as veteranas do festival: 81 Coffee co., A vida é bela café, Arte Café, Aurora Café, Borsoi Café, Café com dengo, Casa Mendez, Castigliani, Celeste Café, Coffee Cube Jaqueira, Emê Cafeteria e bistrô, Ernest Café Bistrô, Fridda Café, Furdunço Café e Cultura, Grão Cheff, Kaffe (Boa Viagem e Espinheiro), Livraria da Praça, Nouve.

Tmbém O Melhor Cantinho da Cidade, Olinda Café, Palatsi (Ilha do Leite e Aurora), Pingo Arte Café, Por enquanto café, Pure Cafés Especiais, Santa Clara (Graças e Parnamirim), Takwary, Versado Café (Boa Viagem, Derby e Graças), Xêro Café e Arte e Zoco Café.

Além do período oficial, o festival conta com um evento de abertura, o Café na Rua, que está marcado para acontecer no dia 03 de maio (sábado), das 9h às 17h, na av. Rio Branco (Bairro do Recife), com degustação gratuita de cafés especiais e diversas atividades culturais.

Serviço:

Quando: 04/05 a 08/06

Instagram: @recifecoffeeoficial

Produção do buteco Nem a Pau (Foto: Divulgação)

Comida di Buteco

A 25ª edição do Comida di Buteco está em cartaz e segue até 5 de maio no Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes. Neste ano, são 46 estabelecimentos, oferecendo petiscos ao preço fixo de R$ 35. Cada lugar criou um prato inédito e exclusivo para concorrer ao título de Melhor Buteco da região.

Como o público já sabe, as produções gastrôs passam pela avaliação dos clientes que depositam sua nota em urna instalada no bar ou restaurante participante. O processo se dá em duas etapas. Na primeira, consumidores e jurados avaliam quatro critérios: petisco (70%), atendimento, higiene e temperatura da bebida (10% cada).

Os votos são divididos entre público (50%) e jurados (50%). Os cinco primeiros colocados avançam para a fase nacional, quando um novo júri visita os campeões regionais para definir o Melhor Buteco do Brasil, em evento que será realizado em julho, em São Paulo.

Na lista: A Bodega Cachaçaria, Andrews Bar e Comedoria, Balcón Petiscaria, Bar do Cabo, Bar do Lula, Bar do Peixe, Bar do Ró, Bar do Vizinho, Barraca Beer, Barteco, Belém, Bistrô do Alto, Bodega Bento Muniz, Boteco da Pequena, Boteco Feijoada do Bukas, Boteco Nem a Pau Juvenal, Budega do Meu Lindo, Caldinho do Phellipe, Cangaço Petiscaria, Cantinho Sertanejo.

Também Casa de Déia Petisco, Casa de Mainha Comedoria, Casa de Tonho, Casa do Chico, Dirmantelo Bar, Dobradinha do Regis, Dùn Ajeun Culinária Afro Diaspórica, Empório Coroa, Espetinho da Ceça, Espetinho no Prato, Esquina 85, Esquina do Malte, Fi do Lunga, Kitanda Mangangá, Llamita Empanadas y Bar, Mamute Beer, MB Cantina De Fogo, O Chalé Bar Karaokê, Quintal da Gaúcha, Quintal do Maninho, Raffa Beer, Seu Peu Gastropub, Sup Bar Candeias, Tropicana Sabor e Arte, Vieira Bar e Restaurante, Whiskritório.



Serviço:

Quando: até 05/05

Instagram: @_comidadibuteco

Site: www.comidadibuteco.com.br

