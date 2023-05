Confira receita de Bruschetta de copa com geleia de cebola e queijo brie

A- A+

A marca Alegra, referência em carne suína, ensina a preparar um delicioso prato com queijo brie, um toque de geleia de cebola e copa, sobrepaleta do suíno, corte caracterizado pela gordura marmorizada, e condimentada com especiarias naturais. Você pode servir tanto como entrada quanto como lanche, para conquistar o paladar de qualquer convidado. Confira receita:



Ingredientes:

1 pacote de copa

1 baguete de pão francês

150g de queijo brie

6 cebolas

50g de açúcar

50ml de vinagre de vinho branco

50ml de óleo de azeite

Preparo:

Para a geleia de cebola: cortar as cebolas em rodelas finas e coloque em uma panela com o óleo.

Cozinhar em fogo baixo com a panela tampada até murchar toda a cebola, sem dourar. Tirar a tampa e misturar o açúcar, continuar cozinhando em fogo baixo, mexendo ocasionalmente até dourar e começar a grudar no fundo da panela. Nesse ponto, juntar o vinagre e mexer vigorosamente até limpar a crosta da panela. Esse processo dura cerca de 45 minutos.



Cortar a baguete em rodelas diagonais com 1,5 centímetro. Regar com azeite e levar ao forno para tostar, sem torrar.

Cobrir cada fatia de pão com uma colherada de geleia de cebola, cobrir com uma fatia de queijo brie e finalizar com uma fatia de copa.

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 45min + 15min

Sugestão: a geleia pode ser armazenada sob refrigeração por até um mês.

