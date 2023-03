A- A+

RECEITAS Confira receita de coxinha, quitute eleito como uma das melhores comidas de rua do mundo Destaque no guia internacional TasteAtlas, a coxinha é um dos salgados mais populares do Brasil

O guia internacional de gastronomia TasteAtlas divulgou recentemente o resultado de uma pesquisa mundial sobre quitutes de rua que elegeu a coxinha, especialidade brasileira tão querida, como uma das melhores comidas de rua do mundo. Entre 100 delícias que podemos experimentar nas mais variadas cidades do mundo, a coxinha ficou com a 30a posição (esse ranking é feito a partir de avaliações de críticos, especialistas em gastronomia e pessoas comuns que acessam o site), numa eleição liderada pelo bolinho chinês "guotie", uma variedade frita do guioza, recheada com carne de porco.

Como forma de celebrar o salgado que representa o Brasil, o Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, separou perfis de criadores de conteúdo da plataforma que ensinam a fazer uma coxinha tradicional (que levam farinha ou batata na massa e são recheadas com frango e requeijão) e também perfis que trazem coxinhas inusitadas, como as sem massa e a com carne de jaca, que faz sucesso entre os vegetarianos.

Coxinha tradicional de frango

1 - O Mais Receitas, que já alcançou a marca de 10,3 milhões de curtidas, dá o passo a passo por meio de uma receita que possui mais de 1,4 milhão de visualizações. A massa leva farinha de trigo, leite, caldo de frango, água, cebola ralada e uma pitada de colorau.

2 - A coxinha da Manu Lima, do perfil Menu da Manu, é um sucesso na internet e já tem mais de 214 mil visualizações. A criadora, que tem mais de 194,9 mil seguidores no app, ensina receitas práticas e um pouco de arte por meio de decorações de bolos.

3 - Dani, a criadora do canal Lardadanii compartilha dicas de limpeza, organização, seu dia a dia e receitas práticas e muito saborosas, como a de coxinha, que é uma ótima dica para dar um "up" no jantar em família.

Coxinha sem massa

4 - Com muito bom humor, a criadora de conteúdo Scartatxi Caluête traz uma receita de coxinha sem massa que fez muito sucesso na plataforma. milhão de seguidores.

5 - Outra opção de coxinha sem massa que faz sucesso no aplicativo é a receita da influencer de gastronomia Nadia, do canal Obrigado de Nadia. Um dos motivos: é bem fácil de fazer.

Coxinha com massa de batata

6 - O chef Fabrício Costa ensina a reproduzir uma ótima receita de coxinha com massa de batata bem simples e fácil de fazer. O cozinheiro já alcançou a marca de 182 mil seguidores e 1,3 milhão de curtidas.

Coxinha de carne de jaca (vegetariana)

7 - A influencer Deborah Gomes, que se dedica a receitas vegetarianas, ensina como fazer uma coxinha recheada com jaca desfiada. Como a textura da fruta é fibrosa e se parece com a do frango, o resultado é bastante surpreendente, especialmente para quem não come carne -o segredo é o tempero.

Veja também

PRATO DA BOA LEMBRANÇA Oficina do Sabor celebra Lia de Itamaracá em prato que reúne o Nordeste e preferências da cirandeira