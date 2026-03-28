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Páscoa Confira roteiro com opções de ovos de Páscoa e menu de clássicos para a Semana Santa Veja quem oferece menu temático, pratos sob encomenda e chocolates para pronta-entrega

A tradição da Páscoa mobiliza produções gastronômicas que todo mundo adora. Nessa missão restaurantes, cafeterias, padarias e docerias do Recife e Região Metropolitana montaram cardápios pensados para quem não quer fugir da regra nesse período do ano.

Seja para encomendar, retirar na pronta entrega ou ter um momento diferente longe de casa, uma lista de opções que podem te ajudar a ter uma boa mesa.

Oma Bistrô

O restaurante oferece menu assinado pela chef Héllida Kelsch. As opções vão desde entradas e salgados até pratos principais e sobremesas artesanais. Entre as entradas, casquinha de Aratu (R$75 - 500g). Outra opção são as tortas salgadas de bacalhau ou camarão (R$150/kg). Nos pratos principais, o tradicional bacalhau Gratinado (R$275/kg). De sobremesa, Bolo de Cenoura (R$90/kg) e Torta Pavlova (R$200 a unidade). Endereço: rua José de Godói Vasconcelos, 109 - Parnamirim. Encomendas até 30 de março. Instagram: @omapatisseriebistro.

Parla Deli

O menu de 2026 destaca cinco estrelas da casa, com foco nos ovos de colher e recheios generosos. Há opções como Ninho com Nutella e Oreo, além de brigadeiro com brownie. Para quem busca um toque de frescor e acidez, o ovo de Cheesecake de Morango reproduz a clássica sobremesa em uma casca de chocolate nobre, enquanto a versão 70% Cacau atende ao público que aprecia a intensidade do chocolate puro e menos doce. Endereços: av. Cons. Rosa e Silva, 1365, Boa Viagem; Estrada das Ubaias, 147, Casa Amarela; Brennand Plaza, rua Setúbal, 457, Setúbal; Instagram: @parla_deli.

Café KM

Sob o comando da chef Karyna Maranhão, a marca apresenta menu que valoriza clássicos da época, destacando opções que atendem a restrições alimentares e escolhas conscientes. Na lista: barras de chocolate veganas, desenvolvidas sem leite e sem glúten. Há versão com açúcar (R$ 18) e outra sem açúcar (R$ 25). tem também o mini cake de cenoura com chocolate (R$ 25), além de bolos vulcão em duas versões generosas e indulgentes, ambos por R$ 80. Endereço: RioMar Recife - Piso térreo. Instagram: @cafekm.





Bolos do Café KM (Foto: Divulgação)

Brûlée

A produção da Páscoa é destinada apenas para encomenda. Nas opções: barras recheadas como a de chocolate ao leite com recheio de caramelo (275g), por R$ 65; ovo de colher como o chocolatudo que tem casca de chocolate ao leite recheado com brigadeiro de chocolate e bolo chocolatudo da casa (380g), por R$ 119. Já o box degustação reúne ovos (330g) em 6 sabores diferentes, por R$ 85. Os pedidos devem ser feitos presencialmente ou pelo WhatsApp. Endereços: Parque Gourmet, Shopping Recife, Boa Viagem; av. Rui Barbosa, 1105, Graças. Instagram: @brulee.recife.

Cantinho do Tony

A casa, que tem forte inspiração portuguesa, preparou menu para encomenda, com pedidas como bacalhau à lagareiro (Posta 500g): R$ 242,95; bacalhau à bairrada (por Kg): R$ 242,95; bolinho de bacalhau à bivó quitão: R$ 17,95; entre outras opções, como massas e tortas. Endereço: av. Cons. Aguiar, 2775, Boa Viagem, Galeria Portus Calle. Instagram: @cantinhotony.

CoffeeTown

As opções para as encomendas deste ano incluem bolo de cenoura na xícara, que é coberto por ganache de chocolate ao leite (R$ 55); brownie de cenoura também coberto por ganache de chocolate ao leite (R$ 16,90); e carrot cake, feito com cenoura fresca, canela, uva passa e nozes, coberta por uma camada de frosting de cream cheese (R$ 26.90). Endereços: Shopping Recife e RioMar. Instagram: @coffeetownrecife.

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